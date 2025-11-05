（有影片）／劫財？每戶強制一桌普桌！溪湖鎮震福宮普桌費被轟太離譜

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣溪湖鎮預計明年1月舉辦24年一科的「祈安清醮大典」，原為地方盛大的宗教活動，卻因震福宮公告要求居民「強制繳納」普桌費引發爭議。公告指出，每丁每口500元、每戶3000元，不少居民批評「太離譜」，一家五口得繳5500元，「普發1萬元都沒了」，引起地方反彈。

溪湖鎮震福宮為籌辦明年祈安清醮大典，公告要求居民繳交普桌費，每丁每口500元、每戶3000元，引發民眾反彈。（記者陳雅芳攝）

這份公告流傳至臉書社團「宗教爆爆」後，引發網友熱烈討論，不少留言指出「現在還有人收丁口錢？」、「這根本是在收稅」、「一家四口就要5000元，拜拜變成負擔」，也有網友批評「搞得像村民欠廟方一樣」。

面對外界批評，震福宮總務楊金池今（5）日出面回應，強調收費金額「仍有討論空間」，尚未定案，將於下週召開里民大會聽取各界意見。他表示，這次清醮活動為溪湖鎮24年一度的重要盛事，規模龐大、經費需求可觀，但目前參與戶數僅約80戶，擔心資金不足，才暫訂每戶收取3000元普桌費，「這是爐主和主神共同決定的，不是廟方單方面決定，經費也可能還不夠，還得仰賴委員會協助。」

震福宮為溪湖地區重要信仰中心，主祀雷神大帝，每逢舉辦建醮活動均吸引眾多信眾參與。廟方表示，希望鄉親能理解籌資難處，呼籲外界勿過度批評，期盼活動能回歸祈福初衷，共同為地方安寧祈願。

溪湖鎮長何炳樺指出，建醮活動是地方宮廟聯合舉辦的宗教盛事，各廟籌措經費方式不同，但若涉及「強制收費」，確實容易引起爭議，已請廟方與地方居民充分溝通，避免活動失焦。

民俗專家蒲慶豐則直言，「這樣搞得像在收保護費！」他認為，宗教信仰應出於自願與誠心，不該強迫繳費，否則會讓信眾反感，「神明有大愛，不會因沒繳錢就不保佑。」他呼籲，籌資應以勸募或自願方式進行，避免讓民眾產生負面觀感。

環海法律事務所所長廖國竣提醒，若宮廟以公告或通知方式要求居民繳費，並無法律效力，民眾可選擇不理會。若廟方以威脅或恐嚇方式強行收取費用，恐涉《刑法》強制罪或公然侮辱罪，呼籲宮廟在籌措經費時應依法行事。