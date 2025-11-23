（有影片）／「動感銀髮SHOW」成果展登場 彰化26隊長輩秀創意拚活力

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】年齡不設限！彰化縣政府今（23）日上午在亞太鹿港渡假村舉辦「114年度社區照顧關懷據點成果展」，吸引各地社區踴躍參與。活動由去年勇奪冠軍的員林市大明社區長輩隊伍率先登台，以活力四射的演出為成果展揭開序幕，贏得全場掌聲。

彰化縣114年度社區照顧關懷據點成果展今在鹿港登場，26隊長輩競演、20個據點展成果，展現長輩活力。（記者陳雅芳攝）

彰化縣長王惠美表示，今年成果展主題為「動感銀髮SHOW，齊據樂開懷」，各社區將地方文化、社區特色融入展演，並精心準備服裝與道具，展現長輩的自信與創意。縣府也提供豐厚獎勵，前3名分別可獲得8萬元、5萬元及3萬元獎金，並準備多達70項摸彩品，包括50吋電視、腳踏車及氣炸鍋等大獎，讓活動增添更多期待。

王惠美指出，過去多年縣府積極推動社區照顧據點，鼓勵長輩走出家門、參與活動，不僅促進身心健康，也有助增進家庭和諧。今年活動分為「動態展演」和「靜態展覽」兩部分，動態展演共有26支隊伍登台比賽，除前三名外，還設置2萬元、1萬元等多項獎金，期盼長輩自在展現平日練習成果，開心站上舞台。

靜態展覽部分則由20個社區參展，展示據點課程、手作成果及健康促進活動內容，呈現各社區的多元特色。活動也特別安排表揚儀式，向11位年滿90歲以上的長者致敬，其中最高齡者為來自彰化市、98歲的王林招治阿嬤。她不僅身體硬朗，上一屆成果展更曾親自登台演出，此次仍精神奕奕到場，象徵「高齡也能精彩人生」的最佳典範。

承辦單位救國團彰化縣主任委員施鳳銘表示，很榮幸能承辦今年成果展，並感謝各社區幹部與志工的努力。從動態展演到靜態展示，都可看到各據點一年來的成果，也是彰化在地照顧網絡的具體呈現。

社會處表示，縣府將持續推動社區照顧服務、擴大據點量能，藉由成果展平台讓社區彼此交流學習，激發更多創新，讓長輩能在熟悉的社區裡過得更健康、更快樂，迎接每一個美好日子。