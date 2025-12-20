（有影片）／北捷事件下高規格戒備 彰化歲末演唱會快打部隊首度進駐

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】受到北捷昨日接連發生攻擊事件影響，2025彰化歲末演唱會今（20）日晚間在八卦山縣立體育場登場，警方全面拉高維安層級。彰化警分局首度派遣快打部隊進駐演唱會核心區，分局長林英煌親自坐鎮前進指揮所，現場警力明顯增加，不少民眾一入場便直呼：「今天警察真的好多！」

受北捷攻擊事件影響，2025彰化歲末演唱會今日晚間登場，警方首度派遣快打部隊進駐，全面升高維安層級。（警方提供）

彰化縣政府今晚舉辦歲末演唱會，卡司陣容堅強，邀請糜先生及小男孩樂團、創作歌手陳華、金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友，以及洪暐哲、鐘卓融Zorn、裴安等人氣歌手輪番上陣，並由「情歌王子」李聖傑壓軸演出，吸引上萬名歌迷湧入八卦山朝聖。

面對大量人潮，彰化警分局全面啟動高規格維安。分局長林英煌表示，今晚勤務特別強化四大作為，其中最受矚目的是首度動用9名快打部隊成員，編成兩組預備隊，部署在舞台左右兩側及會場周邊步巡，與原有約100名制服、便衣警力共同執勤，大幅提高「見警率」，讓民眾一眼就能看到警察，安心聽歌。

警方同時加強會場內外步行巡邏，各主要出入口嚴密管制；在介壽橋南端、師大路等交通要道實施交通疏導與管制，並針對可疑車輛加強盤查。會場周邊另部署超過50名警力，結合義警、義交等民力，整體動員人數近百人。

此外，警方也建立現場聯防機制，與主辦單位保全、消防及醫護人員保持即時通訊，並事前完成應變流程規劃，一旦發現異常，將立即啟動「管制、封鎖、逮捕、搶救」及「攔截圍捕」等強硬處置，務求在第一時間控制狀況、確保民眾安全。

警方也指出，自昨（19）日晚間8時起，已針對縣內各火車站、客運站及人潮聚集處加強巡邏與守望勤務，從營業時間一路到散場，全面防範任何突發狀況。

彰化警分局強調，維安沒有假期，將以最高標準守護縣民安全，讓大家在平安無虞的環境中，安心感受歲末演唱會的音樂熱力與節慶氛圍。