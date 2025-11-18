（有影片）／北斗熱鬧登場！彰化社造博覽會邀你手作、抽扭蛋

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣政府長期推動社區營造，今年以「社造欣生 半線共好」為主軸，今（18）日上午於舉辦宣傳會，縣長王惠美表示，今年博覽會結合聯合國永續發展目標（SDGs），邀集具代表性與特色的亮點社區共同參與，發表「彰化縣永續社區營造宣言」五大宣言，打造多元、創新、共好的永續社區。

彰化縣社區營造博覽會11/30北斗登場，多元社區亮點攤位與特色活動吸引民眾參與。（記者陳雅芳攝）

王惠美說，彰化縣社區營造博覽會將於11月30日下午1時在北斗奠安宮停車場舉行，邀民眾走入社區，體驗手作、藝文表演與特色市集，今年博覽會內容比往年更豐富。

王惠美指出，今年社區營造博覽會內容豐富，縣內42個社區（含協會及個人）、共60個主題攤位將展現在地特色成果。包括埔心、大村、福興、田中、芳苑等5個鄉鎮公所，也將展示公民審議參與社造的過程，並結合縣府10個局處的社造資源成果。現場還安排藝文表演、市集展售及闖關活動，呈現多元面貌。

活動展現三大亮點：亮點一：「社區手作體驗」限量開放！11月19日起開放線上報名，提供9種社區產業材料計400份免費DIY體驗，讓民眾親手感受地方創意與手作魅力。亮點二：「巨型混泥土扭蛋車」轉出好禮！

逛攤集章樂趣多，集滿5個印章即可免費抽扭蛋好禮！現場消費滿200元再享「好康摸彩」，65吋液晶電視、氣炸鍋、烤箱等超值好禮等您帶回家！亮點三：「社區創意攤位」競賽評比！各社區發揮巧思與環保創意打造永續主題攤位，呈現給民眾社區滿滿活力與營造成果。

此外，縣府整合社區資源特色，自11月20日至12月28日推出9條「魅力走讀~社區小旅行」，包括王功海牛文化與生態體驗、田中老街巡禮、芬園風味文化漫遊、東螺泥巴控窯趣、田尾迷路小旅行、斗溫情文化美食巡禮、百年紅磚七彩寶石之謎、廍同凡響社區輕旅行及卡里善之樹村落實境解謎。名額約1400人，即日起向承辦單位報名，額滿為止。

今年以「社造欣生 半線共好」為主軸，將於11月30日下午1時，在北斗奠安宮停車場舉辦社區營造博覽會，歡迎參與博覽會、體驗創意活動、感受彰化社造活力。