（有影片）／北斗黑水虻有機肥惡臭惹民怨 居民再聚廠前陳情要求遷廠

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣北斗鎮大道里居民今（6）日再度聚集塔尼生技公司廠區前抗議，指廠內黑水虻有機肥製程散發惡臭，嚴重影響生活與生意，要求廠方遷廠，並警告若21日前未改善，每日將輪班陳情。

北斗鎮塔尼生技公司黑水虻有機肥廠惡臭持續，居民今（6）日再度到廠前陳情，要求限期改善，否則將每日輪班抗議。（記者陳雅芳攝）

塔尼生技公司以廚餘及其他廢棄物飼養黑水虻，並將其加工製成有機肥料。然而，工廠周邊居民長期受異味困擾，不僅影響生活，也衝擊周邊商家營運。有經營觀光工廠的居民表示，客人反映臭味刺鼻，連窗戶都不敢開，客人用餐中途離席，最後只能暫時停業。居民指出，異味多在早晚及假日時段飄散，嚴重影響睡眠與健康。

大道里里長許明圖表示，塔尼生技自去年9月設廠後就開始有臭味飄出。許明圖出示自今年10月28日起，居民每日記錄的臭味時間表，控訴業者多次協商卻未見改善。他說，居民聚集廠前，就是希望廠方遷廠，還給居民正常生活環境。

縣議員李誠浩指出，上次協商曾達成15天內改善共識，但至今仍未完成。居民白天辛苦工作，回家仍須忍受臭味，吃飯也受影響，生活品質大受衝擊，因此決定以每日輪班陳情方式，施壓業者落實改善。

對此，塔尼生技廠長趙姓代表表示，廠內已加強密閉設施及除臭系統，並聘請專業人員規劃改善方案，物料管理亦依照環保局建議進行，若仍有異味，將持續增設設備改善。他向居民鞠躬，強調「真的有在改善」，但居民認為效果不彰，怒斥業者未盡社會責任。

環保局指出，該公司收受廚餘及動植物殘渣再利用製作有機肥料，9月周界異味檢測結果符合規範。今年派員稽查廠區14次，發現業者違反廢棄物清理法5次，已依法告發並限期改善，業者亦完成改善。環保局強調，業者應持續履行企業社會責任，若再發生異味逸散或違規，一經查獲將從重處分，保障居民健康與生活品質。

居民表示，若21日前未見實質改善，將展開每日輪班陳情，並呼籲縣府及相關單位持續監督，確保工廠改善措施落實。