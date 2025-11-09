觀傳媒

（有影片）／北港媽祖醫院天水媽祖(醫生媽)回娘家 北港朝天宮謁祖進香祈福

洪佳伶
中國醫藥大學北港附設媽祖醫院「天水媽祖（醫生媽）」回北港朝天宮娘家謁祖進香祈福活動 。（圖／記者洪佳伶攝）
（觀傳媒雲林新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】中國醫藥大學北港附設媽祖醫院(北港媽祖醫院)迎來40週年院慶，院方依循往例於院慶前擇吉日舉行院內供奉之「天水媽祖（醫生媽）」回北港朝天宮娘家謁祖進香祈福活動。11月9日上午於院內媽祖廳舉行誦經祈福儀式，由法師誦經、宣讀祝文、行隆重祭拜禮後，由院長吳錫金恭迎媽祖上轎後掌著神轎，副院長馮逸卿、副院長林榮生、外科部長蔡昆道、院務祕書 何文育及校院主管等人抬著神轎，隨香隊伍是中國醫藥大學北港分部主任楊賢惠、醫院總務部主任許彤瑤、護理部主任廖惠娟、院內主治醫師、護士、志工等500餘人，浩浩蕩蕩前往朝天宮謁祖進香，場面莊嚴盛大。

中國醫藥大學北港附設媽祖醫院「天水媽祖（醫生媽）」回北港朝天宮娘家謁祖進香祈福活動 。（圖／記者洪佳伶攝）
天水媽祖(醫生媽)回娘家謁祖已成為北港鎮年度盛事。朝天宮董事長蔡咏鍀、副董事長吳炳俊、監事呂依靜、蘇金源、常務董事林恒毅及董事郭茂宇、曾維斌、蕭嘉鴻與總幹事何宗霖等董事會幹部親臨迎接，場面熱烈。董事長蔡咏鍀表示：「天水媽祖回娘家謁祖，不僅是宗教文化的盛典，更象徵醫者仁心與媽祖慈悲精神的融合，展現信仰與醫療共榮的文化價值。」他並特別加碼致贈白玉媽祖二座為抽獎獎項。

中國醫藥大學北港附設媽祖醫院「天水媽祖（醫生媽）」回北港朝天宮娘家謁祖進香祈福活動 。（圖／記者洪佳伶攝）
活動中，中國醫藥大學北港分部太鼓社鼓聲震天，為進香隊伍注入活力；傳統藝術「白鶴獅陣」沿途舞動，祥獅獻瑞，吸引眾多民眾圍觀。醫護人員、職員眷屬與學生雖汗流浹背，仍滿懷喜悅，以虔誠之心隨香祈福，展現校院深耕在地、連結社區的精神。

中國醫藥大學北港附設媽祖醫院「天水媽祖（醫生媽）」回北港朝天宮娘家謁祖進香祈福活動 。（圖／記者洪佳伶攝）
天水媽祖(醫生媽)於朝天宮謁祖後，停駕約至中午吉時再回鑾，由法師誦經、行隆重祭典後，媽祖神轎與兩將軍越過萬年香爐旺盛香火，隨即啟程返回。整個遶境往返約6.5公里，步行三個多小時，隨香隊伍步伐輕盈、氣氛熱烈，最終依良辰吉時安座於媽祖醫院神明廳，祈願院運昌隆、眾生安康，活動圓滿順利。

中國醫藥大學北港附設媽祖醫院「天水媽祖（醫生媽）」回北港朝天宮娘家謁祖進香祈福活動 。（圖／記者洪佳伶攝）
院長吳錫金表示：「天水媽祖是媽祖醫院的守護神，自醫院動土以來一直護佑醫院平安、病患早癒。這次回娘家謁祖進香，不僅是傳承信仰的延續，也象徵醫護同仁秉持仁心仁術、守護鄉親健康的承諾。」他特別感謝朝天宮董事長蔡咏锝及董事會的厚愛與盛大接駕及對活動的技持。

中國醫藥大學北港附設媽祖醫院「天水媽祖（醫生媽）」回北港朝天宮娘家謁祖進香祈福活動 。（圖／記者洪佳伶攝）
北港朝天宮早於昭和11年（1936年）即設立診療所（俗稱藥局），由專業醫師免費為貧病民眾施醫，民國66年籌劃創設媽祖醫院，歷經八年於民國74年（1985年）落成開幕，並於後捐贈給中國醫藥大學接辦，至今已40年。天水媽祖自當年分靈進駐工地護佑工程平安以來，一直被尊稱為「醫生媽」，庇佑著醫院運作順利、患者早日康復，也護佑校園和諧與師生安康，成為媽祖慈悲精神與現代醫療結合的最佳象徵。

中國醫藥大學北港附設媽祖醫院「天水媽祖（醫生媽）」回北港朝天宮娘家謁祖進香祈福活動 。（圖／記者洪佳伶攝）
