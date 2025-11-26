（有影片）／北港工藝坊推出林昆輝陶藝工藝展 陶魚姿態栩栩如生、再現海洋之美

北港工藝坊推出林昆輝陶藝工藝展，陶魚姿態栩栩如生、再現海洋之美。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】北港工藝坊推出「林昆輝老師陶藝工藝展」，即日起至12月31日盛大展出。林昆輝老師擁有深厚的書法、美術基礎，同時也是陶藝與雅石領域的專家。面對海洋環境日益惡化，他以最擅長的陶藝創作記錄海洋生物的姿態，透過藝術呈現環境議題。本次展覽特別於北港工藝坊展出老師多件以用陶藝做的魚類作品，誠摯邀請各界蒞臨參觀指導，一同感受藝術之美並關注自然生態。

北港工藝坊推出林昆輝陶藝工藝展，陶魚姿態栩栩如生、再現海洋之美。（圖／記者洪佳伶攝）

陶藝工藝師林昆輝老師表示，這次展出的陶藝作品以「魚」為主要創作主題。一般陶藝多著重於食器，而我希望能跳脫傳統框架，讓陶瓷從日常器皿邁向更純粹的藝術表現，因此選擇以魚作為創作方向。靈感源自對海洋環境的關懷，我時常走訪海邊撿拾石頭與漂流木，也在過程中獲得啟發，開始投入陶魚的創作。我常說：「今日文創，明日藝術，百年陶藝文化。」期盼透過作品喚起大眾對環境的重視，並讓陶藝在新的時代呈現更多元且深刻的可能性。

廣告 廣告

北港工藝坊推出林昆輝陶藝工藝展，陶魚姿態栩栩如生、再現海洋之美。（圖／記者洪佳伶攝）

林昆輝老師指出，在陶魚的製作上，色彩與比例上力求貼近真實，讓魚類的神韻與生命力能在作品中呈現。每件作品都結合自然素材與陶藝技法，使海洋生命以藝術形式重新被看見。其中作品的一大特色，是使用藍寶石作為釉料之一：將藍寶石磨成細粉後施於表面，再以1200多度高溫燒製，使寶石自然熔附於陶面，呈現一般釉色無法替代的光澤與質感，也成為這系列作品的獨特象徵。

北港工藝坊推出林昆輝陶藝工藝展，陶魚姿態栩栩如生、再現海洋之美。（圖／記者洪佳伶攝）

北港工藝坊館長蔡享潤表示，這次非常高興邀請到林昆輝老師，在北港工藝坊展出他精湛的陶藝創作。林老師可說是琴棋書畫樣樣精通，更特別的是，他是全台第一位將陶藝結合魚類造型，發展成獨樹一格藝術品的創作者，十分難得。林老師過去曾擔任雅石協會理事長，也長年有到海邊撿拾漂流木的習慣。某次靈感湧現，他決定將陶魚結合漂流木，創造出「年年有魚」的系列作品，不僅呈現海洋生命的美，也呼應生態與環保的理念。「林昆輝老師陶藝工藝展」自即日起於北港工藝坊展至12月31日。歡迎來北港拜媽祖的朋友們，也能走進巷弄中，欣賞林昆輝老師充滿創意與溫度的陶藝作品，感受藝術結合自然的獨特魅力。

北港工藝坊推出林昆輝陶藝工藝展，陶魚姿態栩栩如生、再現海洋之美。（圖／記者洪佳伶攝）

北港工藝坊推出林昆輝陶藝工藝展，陶魚姿態栩栩如生、再現海洋之美。（圖／記者洪佳伶攝）

北港工藝坊推出林昆輝陶藝工藝展，陶魚姿態栩栩如生、再現海洋之美。（圖／記者洪佳伶攝）