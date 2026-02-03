（有影片）／北港武德宮白米結緣一甲子善行不輟 北港鎮公所結合醫護篩檢守護北港健康

北港武德宮攜手北港鎮公所寒冬送暖，武財公慈悲護佑，白米結緣一甲子善行不輟；同時北港鎮公所結合醫護篩檢守護北港健康。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶、蘇榮泉／雲林報導】歲末寒冬之際，北港武德宮攜手北港鎮公所寒冬送暖，北港武德宮延續長年善行，偕同北港鎮善心人士捐贈白米予北港鎮公所，由鎮公所今（3）日辦理冬令救濟白米發放活動，延續「武財公」超過一甲子的慈善傳統，為鎮內弱勢家庭送上實質關懷與新年祝福；同時結合北港鎮衛生所辦理免費健康檢查及疫苗施打服務，讓民眾在領取白米的同時兼顧健康照護，展現公私協力關懷弱勢、溫暖送愛的精神。

北港武德宮總幹事陳再良表示，武德宮自民國五十餘年於北港鎮中山路舊址創宮以來，長年配合北港鎮公所辦理冬令救濟活動，每逢農曆年前即發起白米募集並捐贈公所轉發弱勢家戶，此善舉已持續逾60年，成為一股社會上重要的支持力量，武德宮也會持續關懷在地弱勢家庭，盼能拋磚引玉，凝聚更多社會善心力量，共同打造溫暖友善的社會。

北港武德宮秘書長蘇建華表示，武德宮秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，每年在新年初與春節尾這段期間，都會提供物資回饋鄉里。今年廟方準備了500包、每包20公斤的池上香米捐贈給鎮公所，對象涵蓋鎮內28里的低收、中低收入戶及長青食堂。希望這份來自全國十方善信的愛心，能讓民眾在過年期間聞到稻米香，感受到武財公的疼惜與滿滿的祝福，並祝賀大家馬年行大運、馬上發財。

北港鎮長蕭美文表示，非常感謝武德宮長年對地方弱勢的關懷與資源挹注。公所與廟方及衛生單位密切配合，除了物資發放，也藉此機會整合醫療資源。鎮長強調，透過公私協力的模式，能更全面地照顧到鎮內的弱勢家庭，讓民眾在領取民生物資的同時，也能獲得實質的健康照顧服務。

鎮長蕭美文指出，公所長期持續結合各界之慈善團體及善心人士，一同推動關懷弱勢工作，攜手為有需要的家庭送上溫暖，例如：114年12月27日天慈愛心功德會蒞臨北港，發放愛心關懷金予94戶弱勢邊緣戶，捐助總額達新臺幣28萬元；以及115年1月23日北港牛墟經商的善心人士許先生，捐贈125份愛心關懷物資予本鎮弱勢家庭。今（2月3日）日公所在農曆年前將北港武德宮及善心人士捐贈的愛心白米發放給轄內低收入戶，讓民眾安心過好年。

鎮長蕭美文進一步說明，本年度北港武德宮捐贈白米500包（每包20公斤），合計10,000公斤，另有本鎮善心人士共同捐助白米30包（每包5公斤），共150公斤，合計募集愛心白米10,150公斤。本次白米於3日上午9時30分至下午2時，在北港鎮公所1樓會議室發放予轄內低收入戶，共計301戶受惠，每戶可領取白米20公斤1包，另分享予鎮內長青食堂，讓共餐長者享用平安米，讓關懷資源發揮最大效益。

活動現場除了發放白米，北港鎮衛生所與醫療體系守護健康 辦理「115年免費胸部X光巡診活動暨新冠疫苗、流感疫苗施打」服務。北港鎮衛生所主任郭秀玲說明，現場結合了 X 光檢查與流感疫苗施打，北港鎮衛生所特別針對尚未施打公費疫苗的低收及中低收入戶民眾提供流感防護。此外，活動更聘請中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）醫療團隊到場加碼，為民眾進行糞便潛血檢查及口腔黏膜檢查，希望藉由多元篩檢，早期發現潛在疾病，全力守護社區民眾的健康。

