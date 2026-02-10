（有影片）／北港糖廠重劃完工 老糖廠變身北港新生活圈

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶、蘇榮泉／雲林報導】雲林縣北港糖廠市地重劃工程順利完工，雲林縣政府於今（10）日假北港糖廠重劃區舉辦竣工典禮，由縣長張麗善親自主持，邀集地方民意代表、里長及鄉親共同出席，見證北港地區重要建設成果，正式宣告北港糖廠市地重劃工程圓滿完成，為北港鎮城市發展開啟嶄新篇章。

雲林縣北港糖廠市地重劃工程順利完工，雲林縣政府於今（10）日假北港糖廠重劃區舉辦竣工典禮。（圖／記者洪佳伶攝）

縣長張麗善表示，北港鎮為國內重要宗教文化重鎮，以北港朝天宮為核心長期高度集中發展，隨著人口與觀光需求增加，市區空間逐漸飽和，公共設施不足，影響整體生活品質。北港糖廠自民國93年停產後長期閒置，不僅造成土地低度利用，也成為都市發展的阻隔。縣府透過市地重劃方式，進行整體規劃與公共建設投入，成功活化糖廠及周邊土地，有效紓解市中心發展壓力，改善都市機能不足問題。

雲林縣政府於今（10）日假北港糖廠重劃區舉辦竣工典禮。縣長張麗善致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

本案重劃區總面積約20.95公頃，取得公共設施用地約7.42公頃，包含保存用地約2.52公頃、道路用地約1.72公頃等，並提供13.53公頃可建築用地，規劃為住宅區及多元糖業風貌產業專用區，型塑低密度、優質居住環境，兼顧生活品質與地方產業發展。

張麗善縣長指出，北港糖廠承載著雲林糖業發展的重要歷史記憶，園區內倉庫群、蒸汽機車庫、製糖工場及鐵道等設施，已於民國105年公告登錄為雲林縣歷史建築。本次重劃工程特別保留並整合糖業與鐵道文化資產，未來將與北港宗教觀光軸線串聯，打造兼具文化保存、觀光休憩與城市發展機能的特色場域，成為北港地區觀光旅遊新亮點。

此外，重劃區內光復五路打通並拓寬為18米園道，完工後華南路可直通文仁路及媽祖大橋，快速串聯水林鄉、六腳鄉及嘉義縣朴子市等周邊地區，大幅提升交通便利性與區域聯通效率，帶動沿線土地價值與產業活動發展。

雲林縣政府於今（10）日假北港糖廠重劃區舉辦竣工典禮。（圖／記者洪佳伶攝）

立法委員張嘉郡表示，北港糖廠市地重劃工程的完成，為北港及大北港地區未來整體產業布局奠定重要基礎，與「大北港科技園區」發展方向相互呼應。她指出，完善的交通路網、公共設施與生活機能，是吸引產業進駐與人才留鄉的關鍵條件，糖廠重劃不僅提升土地利用效益，也為周邊科技與產業發展創造更好的環境。未來將持續在中央爭取相關建設與產業資源，推動大北港科技園區與地方建設同步發展，加速區域產業升級。

雲林縣政府於今（10）日假北港糖廠重劃區舉辦竣工典禮。立法委員張嘉郡致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

北港鎮長蕭美文表示，北港糖廠市地重劃完工，對地方民生發展帶來實質助益，不僅改善長期以來的交通瓶頸與生活環境，也為居民提供更安全、便利的公共空間。隨著腹地釋出與道路系統完善，未來可望帶動周邊商圈發展，吸引青年返鄉創業，並結合北港朝天宮宗教觀光、糖業文化及在地特色產業，形塑多元且具深度的觀光路線，提升北港整體觀光與生活機能。

雲林縣政府於今（10）日假北港糖廠重劃區舉辦竣工典禮。北港鎮長蕭美文致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

縣府表示，北港糖廠市地重劃工程的完成，不僅改善長期發展失衡與都市機能不足問題，更為北港鎮注入新的發展動能，未來可望成為北港重要的發展腹地，促進地方繁榮，打造宜居、宜遊、具文化深度的現代化城鎮。