（有影片）／北港聖安宮歲末送暖 揮毫義剪關懷弱勢迎新春

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉、洪佳伶／雲林報導】農曆春節將近，北港聖安宮管理委員會主任委員蔡明春與常務監事蔡易學率同委員向全國信眾拜早年，並於今（4日）天在廟前廣場舉辦關懷弱勢公益活動，邀請中低收入戶、獨居長者及弱勢團體共襄盛舉，透過多元服務與溫馨互動，讓民眾提前感受濃厚年節氣氛。

春聯贈送活動中，由聖安宮常務監事蔡易學與翁碧煌大師現場揮毫，書寫祝福語句，將新春喜氣送到民眾手中。（圖／記者蘇榮泉攝）

蔡明春表示，聖安宮長期關注社會關懷，已連續二年在春節前夕規劃現場揮毫寫春聯、義剪、推拿、手環DIY等活動，並免費提供炒麵與貢丸湯，讓前來參與的民眾能夠暖胃也暖心。廟前廣場同時設置卡拉OK設備，開放高齡長者歡唱，讓等候服務的民眾也能輕鬆娛樂，希望大家都能快樂迎新年。

義剪服務由林雅瑩率領三位志工為弱勢族群提供免費理髮服務，希望以實際行動回饋社會，讓更多人能在新年來臨前整理儀容、迎接嶄新開始。（圖／記者蘇榮泉攝）

春聯贈送活動中，由聖安宮常務監事蔡易學與翁碧煌大師現場揮毫，書寫祝福語句，將新春喜氣送到民眾手中。到場的鎮民代表許玉明表示，聖安宮在春節前夕提供春聯與義剪等服務，兼具文化傳承與公益精神，對地方而言相當有意義。

北港聖安宮免費提供炒麵與貢丸湯，讓前來參與的民眾能夠暖胃也暖心。（圖／記者蘇榮泉攝）

此次義剪服務由林雅瑩率領三位志工參與。林雅瑩指出，受主委蔡明春邀請，特別號召志同道合的朋友組成義剪團隊，為弱勢族群提供免費理髮服務，希望以實際行動回饋社會，讓更多人能在新年來臨前整理儀容、迎接嶄新開始。

志工教導長者平安手環DIY活動，透過多元服務與溫馨互動，讓民眾提前感受濃厚年節氣氛。（圖／記者蘇榮泉攝）

北港聖安宮今天邀請北港鎮11里里民參加，透過里長協助精準關懷在地弱勢，並透過結合文化、公益與關懷的歲末活動，不僅凝聚地方情感，也展現宗教團體回饋社會、關懷弱勢的溫暖力量。

春聯贈送活動中，由聖安宮常務監事蔡易學與翁碧煌大師現場揮毫，書寫祝福語句，將新春喜氣送到民眾手中。（圖／記者蘇榮泉攝）

