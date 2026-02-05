（有影片）／ 北港警分局寒冬送暖17年不間斷 集結善心物資關懷弱勢

北港警分局長期關懷社會弱勢，寒冬時節再度發起「寒冬送暖」活動。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】北港警分局長期關懷社會弱勢，寒冬時節再度發起「寒冬送暖」活動，持續以實際行動傳遞溫暖。5日下午，北港警分局號召地方民意代表、志工團體及各界善心人士，募集米、食用油、地瓜等在地物資與民生用品，送往獨居長者及弱勢家庭，期盼協助他們平安度過寒冷冬季，也展現警方深耕地方、關懷民生的用心。

北港警分局長期關懷社會弱勢，寒冬時節再度發起「寒冬送暖」活動。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林縣議員蔡岳儒、雲林縣志工副理事長黃鴻祺以及許多長期關心地方的成員，也帶來了米、麵條、花生(葵花)油、地瓜等物資，以及口罩、衛生紙、香皂等民生用品，希望能通過此次活動，讓社會上更多的弱勢家庭感受到關愛與溫暖。

北港分局長張舒喻表示，這次捐贈活動的善心人士了解當地弱勢群體的困境，特意發心集結大眾力量購置在地農產品與生活用品，並轉交到有需要的家庭手中。自「寒冬送暖」活動啟動以來，已經連續18年持續進行，捐贈的物資幫助過約300戶弱勢家庭，無論是年末年初，還是寒冷的冬季，都能為這些家庭帶來一絲絲的溫暖。

最後，分局長張舒喻提醒民眾，近期詐騙案件層出不窮，民眾如接獲疑似詐騙電話、簡訊或投資訊息，務必提高警覺，切勿輕信，亦提醒民眾切勿酒後駕車，以免危害自身及他人生命安全，如有飲酒情形，請改搭乘大眾運輸工具、計程車，或請親友接送，確保平安返家。另，農曆年節將近，民眾如有前往銀行辦理大筆現金存、提款需求，可向派出所申請「護鈔服務」，以確保財產安全。

