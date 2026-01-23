（有影片）／北港運動公園樹木罹患褐根病 公所啟動安全移除並規劃補植

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】北港鎮公所近期接獲不少鎮民對北港運動公園樹木移除作業的關心與不捨，對此公所表示理解與同感，並強調相關作業係基於公共安全考量，不得不為。鎮長蕭美文指出，公園內部分樹木經專業評估確認感染褐根病，具有高度倒伏風險，若未及時處理，恐對民眾生命財產安全造成嚴重威脅。

蕭美文表示，本次公園改善工程啟動前，公所於113年7月特別委託東海大學景觀系專家學者進行現地會勘與檢測。（圖／記者蘇榮泉攝）

北港鎮公所鎮長蕭美文表示，過去數年北港運動公園曾多次發生榕樹因褐根病感染而無預警倒塌或枝幹斷裂的事件，所幸未造成人員傷亡，卻也讓公所更加重視園區樹木的結構安全。因此，在本次公園改善工程啟動前，公所於113年7月特別委託東海大學景觀系專家學者進行現地會勘與檢測。

部分健康良好、樹勢穩定的樹木，包含基地入口肯氏南洋杉、鄰近圖書館的印度橡膠樹及涼亭周邊榕樹，均建議保留並妥善保護。（圖／記者蘇榮泉攝）

專家現勘發現，園區內部分喬木外觀雖仍枝葉繁茂，但內部已嚴重中空、腐朽，根系亦遭褐根病侵蝕。近日配合工程進行移除作業時，更清楚看見樹幹剖面出現大片空洞與朽爛木質，顯示樹體結構已無法承受強風豪雨或外力影響，隨時可能倒伏或斷裂。

病樹經現勘確認已影響樹木結構安全，考量園區過往已有倒伏情形，對公眾 使用安全構成風險。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

依據樹木現勘會議結論，基地內共有4株喬木確認感染褐根病，考量該病害目前無有效治療方式，且具高度危險性，建議於工程中一併移除，以降低未來風災期間的公共安全風險。此外，因生長空間不足或影響公共設施結構安全，包括部分木麻黃及樟樹，也依專業建議進行移除處理。

鎮公所將一併清除過往因褐根病移除後殘留的樹頭，以避免病菌持續擴散影響周邊植栽。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

鎮公所指出，部分健康良好、樹勢穩定的樹木，包含基地入口肯氏南洋杉、鄰近圖書館的印度橡膠樹及涼亭周邊榕樹，均建議保留並妥善保護，納入後續工程設計考量。同時，也將一併清除過往因褐根病移除後殘留的樹頭，以避免病菌持續擴散影響周邊植栽。

配合工程進行移除作業時，更清楚看見樹幹剖面出現大片空洞與朽爛木質，顯示樹體結構已無法承受強風豪雨或外力影響。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

蕭美文強調，北港運動公園是大家兒時的共同回憶，公所未來將依園區條件與整體景觀規劃，辦理補植與綠美化作業，在確保民眾使用安全的前提下，持續維護北港運動公園的綠意景觀與居民共同的生活記憶，也期盼鎮民能理解與體諒公所的用心。

