（有影片）／北港一獨居民宅晚間惡火 盲眼阿嬤受困幸獲鄰居救出

消防人員抵達時，屋內火勢已迅速蔓延，濃煙密布。（圖／翻攝自北港在地生活網頁）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣北港鎮成功路13日晚間7時12分許發生一起住宅火警，一棟民宅突然竄出大量濃煙並伴隨燃燒聲響，附近居民察覺異狀後立即報警。雲林縣消防局接獲通報後，迅速派遣元長、北港、四湖、水林分隊及第三大隊前往搶救，共出動6輛消防車及多名消防人員趕赴現場。

雲林縣消防局迅速派遣元長、北港、四湖、水林分隊及第三大隊前往搶救，共出動6輛消防車及多名消防人員趕赴現場。（圖／記者蘇榮泉攝）

消防人員抵達時，屋內火勢已迅速蔓延，濃煙密布。所幸在消防隊到場前，鄰居聽見屋內異常聲響，發現屋內有人受困，立即衝入火場，將一名失明、平時獨居的阿嬤攙扶至屋外，成功避開可能發生的傷亡。

鄰居聽見屋內異常聲響，發現屋內有人受困，立即衝入火場，將一名失明、平時獨居的阿嬤攙扶至屋外。（圖／記者蘇榮泉攝）

據了解，該名阿嬤因視力不便，當時僅能透過聲音察覺異狀。她表示，先是聽見屋內傳出「霹哩啪啦」的燃燒聲，接著有人大聲呼喊並進屋協助，她嘗試自行離開時卻被屋內家具阻擋，所幸鄰居即時伸出援手，順利將她帶離危險環境。

消防人員隨後迅速布線灌救，成功控制並撲滅火勢，並於現場持續警戒，防止復燃。（圖／記者蘇榮泉攝）

消防人員隨後迅速布線灌救，成功控制並撲滅火勢，並於現場持續警戒，防止復燃。此次火警並未造成人員傷亡，但屋內受損情形仍待進一步勘查評估。起火原因及詳細損失情況，已由消防單位進行後續調查釐清。

此外，關心該名長者的個案社工在社群平台看見火災影像後，也第一時間趕赴現場了解狀況並提供關懷協助，展現社區即時互助的溫暖力量。

