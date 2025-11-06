（有影片）／北港3機房連線跨國詐欺 雲檢緝捕系統商起訴13人

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林地檢署近日宣布破獲一處跨國電信詐欺集團，該集團在雲林縣北港鎮承租3處民宅設立詐騙機房，鎖定美籍華人下手，並以假冒UPS快遞與北京公安人員的手法騙取巨額存款，涉及金額逾百萬新台幣。全案經長期蒐證追查，雲林地檢署已將機房成員與兩名系統商共13人依組織犯罪防制條例、詐欺取財及洗錢等罪嫌提起公訴，並誓言持續強化打詐行動。

檢警攻堅詐欺集團所承租設立之話務機房時，其中有二位詐騙成員跳樓逃逸，警方接續當場逮捕2名跳樓機房手。（雲林地檢署提供）

案件由檢察官黃薇潔於今年6月接獲情資後，指揮刑事警察局南打中心、台中市大雅分局及雲林北港分局成立專案小組，當月即鎖定北港3處住宅進行搜索，現場逮捕包括承租人黃○安（40歲）及多名一、二線話務手，共11人，並查扣作案設備。

詐騙集團以假冒UPS快遞與北京公安人員的手法騙取巨額存款，涉及金額逾百萬新台幣。（雲林地檢署提供）

隨後追查更發現，該集團使用之遠端話務系統及VOS3000自動撥號平台來自系統商郭○銘（48歲），其技術來源則為長年滯泰的洪○均（44歲）。該話務平台能遠端支援全球電信詐騙機房，涵蓋美、日、台、港、越南等多國地區，暴露詐騙集團跨境運作的環節。

詐騙集團承租北港鎮某3棟民宅作為話務機房，該話務平台能遠端支援全球電信詐騙機房，涵蓋美、日、台、港、越南等多國地區。（雲林地檢署提供）

洪○均於7月1日返台入境時遭專案小組在桃園機場拘捕。檢方查證該集團自111年起在北港多次設立詐騙據點，話務人員假冒UPS客服人員，誆稱受害人的個資外洩以誘導聯絡「北京公安」，再以凍結帳戶為由詐取匯款；受害人中，包括一名美籍華人於今年5月間遭騙，匯款美金88950元至中國及越南帳戶。

每一間話務機房均設有隔音泡棉，提升話務機房功能。（雲林地檢署提供）

雲林地檢署呼籲，詐騙集團已具跨境化、科技化與專業化特性，將持續結合警調力量、深化追查系統來源與金流路徑，力求遏止詐欺蔓延，守護國人財產。

詐欺集團詐騙犯罪所得用於購買高級轎車代步遭檢方查扣。（雲林地檢署提供）

