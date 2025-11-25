（有影片）／十字路口驚魂！賓士休旅車誤判路況「倒栽蔥」掉田

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】十字路口驚魂！彰化伸港鄉今（25日）上午8點多發生一起驚險車禍，一輛賓士休旅車在十字路口左轉時誤判前方路況，整台車竟直接「倒栽蔥」掉進田裡翻覆，現場一度嚇壞路過民眾，幸好駕駛安然無恙，無人受傷。

伸港什股路十字路口發生翻車事件，賓士休旅車左轉失誤「倒栽蔥」掉田，駕駛幸好安然。（民眾提供）

伸港分駐所所長鄭育安表示，事發當時，李姓駕駛駕駛的大貨車沿什股路往東行駛，行經十字路口時先暫停，準備倒車到旁邊空地。就在這關鍵時刻，蔡姓駕駛開著賓士休旅車，從建國十三街南行欲左轉什股路。

廣告 廣告

警方調查，蔡姓駕駛疑似誤判路況，或視線被大貨車遮擋，以為前方仍是平路，左轉時右側車體懸空，整台車應聲翻入田裡，翻覆狀況就像「倒栽蔥」。事故發生當下，路口路過民眾嚇得急忙停下腳步觀望，現場一片混亂，但幸運的是，駕駛及時反應，沒有受傷。

伸港什股路十字路口發生翻車事件，賓士休旅車左轉失誤「倒栽蔥」掉田，駕駛幸好安然。（民眾提供）

和美警方指出，事故大約發生在上午8點半，警方接獲通報後迅速到場處理，協助排除交通阻塞，並調閱監視器釐清事故原因。警方提醒，用路人遇到路口或前方車輛倒車，一定要減速慢行，多注意周圍車況，切勿貿然判斷道路空間，以免發生意外。

事故發生後，附近田邊不少民眾駐足觀看，也有人拍下翻車瞬間分享至社群平台，引起熱議。警方呼籲，開車上路務必專心、保持安全距離，尤其遇到大車倒車或狹窄路口，更要謹慎慢行，安全才是第一要務。