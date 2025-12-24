（有影片）／千人聖誕Party 喜樂保育院舉辦千人餐會 傳遞愛與關懷

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】鼎泰豐、頂粵吉品、王品餐飲、築間餐飲等知名美食都來「服務」，聖誕節前夕，喜樂保育院今（24）日於二林院區首次舉辦「企業有愛．溫暖喜樂．千人聖誕饗宴」，來自各地「喜樂人」參與，共度充滿愛與祝福的聖誕佳節。

喜樂保育院今日舉辦千人聖誕餐會，學生、師生與企業攤位美食齊聚，享受知名美食、精彩表演，共度溫馨佳節。（記者陳雅芳攝）

為迎接聖誕佳節，喜樂保育院今（24）日在二林院區舉辦「企業有愛．溫暖喜樂．千人聖誕饗宴」，邀請喜樂服務體系全體師生及各界貴賓齊聚，超過800人參與。活動採戶外市集形式，除了享受多家知名企業端出的美食，現場還有精彩表演，氣氛溫馨熱鬧。

活動由弘光科技大學餐管系系主任吳松濂發起，匯集41家企業及單位贊助設攤，包括鼎泰豐、頂粵吉品、王品餐飲、築間餐飲、大中華國際美食館、裕元花園酒店、日月千禧酒店等。各攤位推出拿手料理，讓參與者品味多元美饌，營造濃厚節慶氛圍。

表演部分，由喜樂服務對象輪番呈現，包括詩歌唱頌、打擊樂與民俗舞蹈。服務對象涵蓋肢體、智能及多重障礙者，透過努力練習展現才藝，舞台上綻放生命光彩，也為活動增添溫馨與意義。

吳松濂表示，此次活動整合企業、社會團體與學生志工，充分展現產學合作與社會關懷的力量。對學生而言，除了實務演練，更是一堂生命教育課程，從菜色設計、動線規劃到工作流程，都以「使用者需求」為核心，學習同理心與尊重不同族群的需求，培養服務態度與社會責任感。

喜樂保育院院長林玉嫦感謝弘光科技大學長期合作，並肯定學生專業與用心。今年適逢喜樂保育院成立60週年，千人聖誕餐會象徵對過往服務歷程的感恩，也攜手邁向未來新里程。林玉嫦特別感謝所有贊助企業與合作夥伴，讓愛心化為一道道料理，陪伴喜樂服務對象歡度溫暖、充滿祝福的聖誕佳節。