（有影片）／半線古城燈影裡 藝術家「彩繪彰邑百景」

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市公所主辦的「藝術家彩繪燈籠」活動，今年邁入第6年，今（20）日上午在彰化藝術館前廣場熱鬧登場，百位藝術家以「彩繪彰邑百景」為主題，透過燈籠展現彰化古蹟、自然景觀及人文特色，為即將到來的新年增添濃厚的文化藝術氛圍。

彰化市「藝術家彩繪燈籠」活動．在彰化藝術館前廣場開幕，百位藝術家以「彩繪彰邑百景」為主題，展現地方文化與藝術之美。（記者陳雅芳攝）

今年活動廣邀全縣18個書畫會、近300位藝術家參與，其中逾百位藝術家現場彩繪燈籠。彰化市長林世賢指出，彰化市東區正推動擴大都市計畫、鐵路高架化、捷運綠線延伸等重大建設，未來城市發展不僅著重交通與商業功能，也要融入藝術文化，讓城市更具人文特色。

林世賢提到，彰化古稱「半線」，源自平埔原住民族巴布薩族社名音譯。清雍正元年（1723年）設縣後，半線成為縣治所在地，至今已有三百多年歷史。彰化市文化底蘊深厚，全市擁有4處國定及16處縣定古蹟，居全縣之冠、全國名列前茅。

今年彩繪燈籠活動以「彩繪彰邑百景」為主題，藝術家們將彰化的古蹟、自然景觀及人文特色巧妙融入燈籠設計，呈現地方文化與藝術之美。林世賢表示，市公所歲末推出的「半線古城．慶典之都」文化季，由「午馬年．藝術家名人彩繪燈籠」揭開序幕，後續還將陸續推出「全民彩繪祈福燈籠」、「年貨大街」、「點亮彰化城」、「向天公借膽」及「半線古城踩街國際嘉年華」等系列活動，持續至元宵節，邀請民眾共同參與。

林世賢也呼籲藝術家，應勇於向政策決策者發聲，將藝術文化納入公共建設，例如彰化火車站後站廣場，結合扇形車庫立體停車場及以國寶級老火車頭CK124造型打造的磚造公共藝術，已成為彰化市及全縣重要地標，並經常舉辦鐵道主題活動、市集及節慶活動，串聯戶羽機關車園區與台鐵舊宿舍區域，提供民眾散步、欣賞特色燈飾及參加文化體驗的多元空間，並先後榮獲「國家卓越建設獎」及「政府服務獎」。

活動現場，五彩斑斕的燈籠在微風中搖曳，吸引民眾駐足拍照，也有孩子追逐燈影嬉戲，長輩則細細端詳燈籠圖案，與藝術家互動，場面熱鬧又溫馨，呈現出彰化古城獨特的節慶與文化氛圍。