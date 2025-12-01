（有影片）／南北管秋之饗宴彰化登場 學生跨團演出展現傳統藝術魅力

wm20251130191916209102

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】在鼓聲與絲竹樂音交織下，「南北管秋之饗宴」今（30）日於彰化縣立美術館廣場熱鬧登場活動，由彰化縣立青少年北管實驗樂團率先登場，以磅礡鼓樂揭開序幕。隨後各校社團輪番上陣，演出曲目多元，從傳統北管鼓陣到南管細膩唱腔皆有，展現學生一年來的學習成果與創意。

彰化縣政府推動「南北戲曲教育扎根計畫」邁入第九年，今年共有來自全縣 16 所中小學及縣立青少年南北管實驗樂團參與演出，是歷年規模最大的一次，吸引大批家長與民眾到場觀賞。

縣長王惠美出席活動並頒發感謝狀，肯定千朝文化藝術基金會董事長陳維仁多年來對南北管教育的贊助與支持，也感謝各校積極推動傳統藝術教育。她表示，傳統文化的保存需要政府、學校與社會共同投入，南北管教育能在彰化扎根，是師生努力、家長支持及企業投入的成果。她期盼透過每年的成果發表，讓更多民眾看見南北管之美，讓古老樂音在現代社會持續傳唱。

彰化縣「南北管秋之饗宴」在美術館廣場熱鬧登場，16所學校的學生輪番演出，把傳統音樂演得精彩又青春。（記者陳雅芳攝）

今年亮點之一，是鹿江國際中小學南北管社團的跨團合作演出《鹿港映象》。該作品源自宏碁集團創辦人施振榮發起的交響詩計畫，以音樂描繪鹿港的人文風情。本次由國小部北管社團以台語朗誦呈現意境，國中部南管社團伴奏，透過跨年齡、跨樂種的合作，賦予傳統音樂新的呈現方式，也為活動掀起高潮。

除了舞台表演，活動特別打造五項南北管主題闖關遊戲，包括「樂器配對」、「節奏挑戰」、「曲調辨識」等，讓大小朋友以遊戲方式了解南北管樂器分類、演奏方式與音色差異。

一名參與演出的國中生說：「以前覺得南管很難、有點古老，但這次合作後，覺得南北管其實也可以很有畫面、很感動。」顯現出傳統音樂教育在學生心中逐漸萌芽。

文化局長張雀芬表示，南北管是台灣傳統音樂的重要文化資產，而彰化更是北管重鎮、南管重心。縣府推動校園扎根計畫以來，已串聯多所學校並持續聘請專業藝師入校授課，有助提升教學品質、深化傳承。她也感謝千朝文化藝術基金會連續七年提供資源，使計畫得以穩定推動。