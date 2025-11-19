（有影片）／南北貳路音樂節 攜手磐石足球推體驗活動 - https://www.watchmedia01.com

（中都新聞）【記者謝佩吟／台中報導】國民天團玖壹壹號召舉辦的「玖壹壹南北貳路音樂節2025」11月15、16日兩天在水湳中央公園盛大登場，除了演唱陣容星光熠熠，今年特別跟台中磐石足球俱樂部合作推出三對三足球體驗賽跟足球體驗活動，希望透過2天音樂節預估突破10萬人次進場的機會，讓更多人一邊享受音樂的美好，也能認識足球運動的魅力。

饒舌歌手跟民眾各組成三人小隊進行3對3足球賽，小小球場進行趣味性十足的踢球競技，第二屆玖壹壹南北貳路音樂節，今年特別跟台中磐石足球俱樂部合作，在現場設置迷你足球場地，希望讓熱愛音樂的民眾也能感受到足球運動的魅力。

3對3足球賽配置球隊教練擔任指導，專業球員擔任裁判，吸引來自熱愛足球或是想體驗足球運動的一般民眾報名參加，對於足球員來說，能在熱鬧非凡的音樂節氣氛陪伴下，讓更多人認識足球，更是難得的體驗。

2024年成立的台中磐石足球俱樂部，除了持續推動國際足球交流跟球員培訓，也走出球場，攜手饒舌音樂圈的優秀音樂人，熱血推廣在地足球運動文化，讓來自全台灣的大小樂迷們，都能一起感受台中藝文與足球運動的活力能量。