（有影片）／南瑤宮修好了！31日媽祖遶境舊城入火安座

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】斥資6557萬元進行的彰化南瑤宮第一期修復工程順利完成驗收，廟方並啟動彩繪工程調查研究設計。南瑤宮管理人、市長林世賢表示，重修入火安座慶典將於1月底登場，31日媽祖與眾神明將遶境彰化舊城區後回宮安座，邀請民眾隨駕祈福。

百年南瑤宮完成一期修復，重修入火安座儀式月底登場，31日媽祖遶境舊城回宮。（記者陳雅芳攝）

彰化市重要信仰中心南瑤宮，斥資6557萬元辦理的第一期修復工程，日前已順利完成竣工驗收，並隨即展開彩繪工程調查研究與設計作業。南瑤宮管理人、市長林世賢今（21）日在重修入火安座記者會中說明修復成果，並宣布將於1月30日至2月1日舉辦重修入火安座慶典。

林世賢指出，南瑤宮第一期修復工程自112年6月開工，針對正殿、護龍及三川殿進行全面整修，修復項目包括木構件白蟻蛀蝕、腐朽乾裂、脫榫等問題，以及磚牆裂縫、規帶、中脊、戧脊裂損等結構性損壞。在彰化市公所、彰化縣文化局及文化部嚴格督導與查核下，工程已於上月底順利通過驗收。

在彩繪部分，經初步調查確認，南瑤宮彩繪為郭新林、劉人豪等知名匠師作品，構圖繁複、色彩華麗，具高度歷史與藝術保存價值。文化部要求彩繪列為第二期修復工程獨立發包施作，並核定470萬元辦理前期調查研究及施工設計，委由台灣藝術大學文物維護研究中心主任邵慶旺主持，目前研究團隊已進駐南瑤宮展開作業，預計歷時2年完成調研與設計，後續將再爭取經費進行全面修復。

林世賢表示，南瑤宮重修入火安座慶典訂於1月30日展開，相關儀程包括30日敬稟三界上蒼眾神，31日舉行媽祖移駕遶境舊城區、入火安座及祈福法會，2月1日則進行安龍、植福與布施普渡。

林世賢指出，31日上午將由彰山宮池府千歲鑾轎及駕前陣頭擔任先鋒，護送媽祖移鑾遶境彰化舊城四城門，並於午時重現「開廟門、踏五方」歷史儀式。此次為彰山宮老池王首度駐駕南瑤宮作客，兩宮慎重籌備，深具歷史與宗教意義。

廟方表示，為顧及回宮安座吉時，將婉謝陣頭及鑾轎接駕，歡迎民眾隨駕同行，共同護送媽祖眾神回宮，祈求風調雨順、國泰民安。