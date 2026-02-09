（有影片）／南瑤宮除夕「路跑迎頭香」回歸 700公尺跑出好運氣

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】不必再搶頭香啦！停辦兩年的彰化南瑤宮除夕「路跑迎頭香」活動，今年隨整修入火安座後正式復辦，2月16日晚間開跑，民眾不必再推擠搶香，以健康路跑方式迎接新年好運。

彰化南瑤宮除夕「路跑迎頭香」活動，今年恢復舉辦，2月16日晚從旭光西路起跑，全程約700公尺，民眾以跑步方式參與傳統迎香儀式。（記者陳雅芳攝）

彰化人過年重要的儀式感回來了！隨著南瑤宮百年整修第一期完工並入火安座，睽違兩年的除夕「路跑迎頭香」將於2月16日晚間再度登場，民眾將從旭光西路起跑，沿南瑤路一路奔向廟門前，全程約700公尺，用健康方式迎接新年第一炷香。

彰化市長林世賢今（9）日表示，10多年前南瑤宮曾舉辦「搶頭香」，雖然熱鬧但競爭激烈，常出現推擠、跌倒等危險畫面，他上任後於民國110年改為「路跑迎頭香」，讓大家跑到廟前後再一起參拜，由耆老帶領上香祈福，「人人攏頭香、人人攏好運」，既保留傳統也更安全溫馨。

後來因南瑤宮進行百年大整修，廟埕成為臨時行宮，活動空間不足而停辦兩年，不少信眾相當失望。今年修復完成，各界紛紛敲碗恢復，市公所也順應民意重新舉辦。

活動即日起至2月15日在南瑤宮服務台報名，免費參加，未滿18歲需家長同意。完成報名即可獲得媽祖福袋及「彰化媽行車平安紅綾」各一份，不少信眾已開始揪團準備參加。

比賽分男子組、女子組，前三名可獲8888元、6666元、5168元獎金；另設「最佳造型獎」5名，各得2000元，鼓勵民眾穿喜氣或創意裝扮參加，讓除夕夜更有年味與歡樂氣氛。

當晚10點於旭光西路成功社區活動中心前報到，約11點起跑，短距離卻象徵新年好彩頭，往年常見全家大小一起慢跑，也有人推嬰兒車參加，成為地方特有的年節景象。

路跑抵達後隨即頒獎，接著由地方仕紳抽出四季籤，象徵新年運勢開展。隨後廟門開啟，民眾一人一炷清香齊向彰化媽參拜，祈求來年平安順利。

此外，大年初一起連續三天上午9點，三殿將舉辦「擲筊求錢母」與「鑽轎底祈福」，讓民眾走春拜拜、求財求平安一次滿足。

南瑤宮表示，路跑不只是比速度，而是一種迎新年的儀式，大家一起動一動、拜媽祖，把好運帶回家，也讓年味更濃。