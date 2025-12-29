（有影片）／口湖下崙福安路改善啟動 張麗善：力拚年前完工

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】口湖鄉下崙村福安宮前福安路至中山路口，因長年使用導致路面老化破損，出現龜裂、沉陷及凹凸不平等情形，影響民眾通行與行車安全。地方居民及民意代表多次反映後，雲林縣政府決定投入經費改善，辦理「口湖鄉下崙村福安路至中山路口路面改善工程」，總經費約新台幣460萬元，預計於下個月上旬進場施工，力拚農曆年前完工。

確保用路人行車安全 縣府斥資460萬辦理口湖鄉下崙村福安路至中山路口路面及鄰近70公尺道路改善。（圖／記者蘇榮泉攝）

雲林縣長張麗善29日上午親赴現場會勘，與縣府交通工務局、口湖鄉公所、縣議員、鄉民代表及地方仕紳一同了解道路現況與地方需求。張麗善表示，該路段不僅是居民日常通行要道，也是返鄉遊子及信眾前往福安宮的重要道路，路面破損已對用路安全造成疑慮，縣府責無旁貸，必須盡速改善。

口湖鄉下崙村福安宮前福安路至中山路口路面因年久失修，民眾及民意代表陳情多處路面劣化龜裂、沉陷，影響通行安全。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善指出，道路工程不僅著重路面平整，更將同步檢討交通標線與標誌配置，依地方實際需求增設警示設施與路口閃黃燈，提升行車辨識度，降低事故風險，確保居民與用路人行的安全。

張麗善表示，該路段是返鄉遊子及信眾前往福安宮的重要道路，路面破損造成安全疑慮，縣府責無旁貸盡速改善。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣府交通工務局長汪令堯說明，本次工程內容包括路面刨鋪、人孔下地及路基改良等作業，改善路段長度約770公尺，寬度約7至10公尺，總改善面積約5,400平方公尺，工期預估約一個月，期能全面提升道路品質與耐用年限。

口湖鄉下崙村福安路至中山路口路面改善工程，總經費約新台幣460萬元，預計於下個月上旬進場施工，力拚農曆年前完工。（圖／記者蘇榮泉攝）

口湖鄉長李龍飛及地方村里代表對縣府迅速回應地方需求表達肯定。李龍飛表示，近年縣府持續投入口湖鄉道路建設，下崙地區路平改善比例已接近九成，未來公所將持續爭取資源，完善基層建設，提升居民生活品質與用路安全。

