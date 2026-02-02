（有影片）／口湖鄉贈送鄰長服務腳踏車 隨叫隨到提升社區關懷行動力

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為提升鄰長服務效能與社區服務機動性，口湖鄉公所於2月2日上午在公所前廣場舉辦「鄰長腳踏車贈送暨啟用典禮」，正式啟用新購置之服務腳踏車，鄉長李龍飛指出，鄰長長期肩負政令宣導、關懷弱勢、災情通報及協助公務推動等多項重要任務，黃色系的腳踏車類似計程車隨叫隨到，它協助鄰長深入社區，強化為民服務品質。

鄉長李龍飛邀請鄉代會主席王溪邊、副主席蘇慶章及多位民意代表、各村村長與鄰長共同參與，現場氣氛熱絡而溫馨。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動當日邀請鄉代會主席王溪邊、副主席蘇慶章及多位民意代表、各村村長與鄰長共同參與，現場氣氛熱絡而溫馨。透過此次腳踏車贈送，期望減輕鄰長在日常訪視、巡查與服務上的負擔，使各項關懷與通報工作能更即時到位。鄉代會主席王溪邊也肯定鄉長李龍飛的用心規劃，並表示鄉代會將全力支持相關基層服務措施。

鄰長腳踏車贈送儀式上，鄉長李龍飛溫馨地為村鄰長代表戴上腳踏車安全帽。（圖／記者蘇榮泉攝）

鄉長李龍飛指出，鄰長長期肩負政令宣導、關懷弱勢、災情通報及協助公務推動等多項重要任務，是政府與民眾之間不可或缺的橋樑。此次提供的服務變速腳踏車，並搭配腳踏車安全帽、輪胎充氣筒、安全鎖、車籃架與照明設備等設備，不僅提升行動安全與便利性，也有運動強身的功能，象徵對鄰長辛勞付出的實質肯定。

鄉長李龍飛指出，腳踏車不僅提升行動安全與便利性，也有運動強身的功能，象徵對鄰長辛勞付出的實質肯定。（圖／記者蘇榮泉攝）

口湖鄉公所表示，本次共採購310台高級腳踏車，分別提供289位鄰長及21位村長使用，車輛設計兼顧安全性與實用性，符合口湖鄉道路環境需求，同時也響應節能減碳政策，推動低碳運具，實踐永續發展理念。

鄉長李龍飛與鄉代會主席王溪邊率同村鄰長踏上腳踏車，正式啟用新購置之服務腳踏車。（圖／記者蘇榮泉攝）

公所強調，未來將持續爭取相關資源，逐步完善基層服務設備，與鄰長攜手合作，強化社區照顧與公共服務網絡，共同打造安全、宜居且充滿溫度的幸福口湖。

鄉公所提供的服務變速腳踏車，搭配腳踏車安全帽、輪胎充氣筒、安全鎖、車籃架與照明設備等設備，提升行動安全與便利性。（圖／記者蘇榮泉攝）

