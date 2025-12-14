（有影片）／古坑橙色的季節13、14日登場 228公園限定兩天柑橘市集開幕

wm20251213212630088636

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉、簡勇鵬／雲林報導】「2025古坑橙色的季節—古坑當季在地農產行銷推廣活動」13日在古坑鄉228公園草皮正式開幕，活動為期兩天至12月14日止。現場集結當季多樣柑橘農產與親子互動體驗，吸引不少民眾攜家帶眷前來，共同感受古坑冬季最具代表性的橙香風景。

「2025古坑橙色的季節—古坑當季在地農產行銷推廣活動」13日在古坑鄉228公園草皮正式開幕。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動開幕式由古坑鄉立幼兒園與草嶺國小學童帶來精彩表演，為橙色盛會揭開序幕。古坑鄉長林慧如、農糧署中區園藝產業科長劉信良，縣議員張庭綺、賴明源及農業處柳昆宏科長、多位民代與村長到場共襄盛舉，邀請民眾把握柑橘盛產時節，品嘗新鮮優質的古坑柳丁。

活動開幕式由古坑鄉立幼兒園與草嶺國小學童帶來精彩表演，為橙色盛會揭開序幕。（圖／記者蘇榮泉攝）

今年活動以「橙色的季節」為主題，展出柳丁、椪柑、玫瑰橙、紅江橙、帝王柑、茂谷柑等當季柑橘，並規劃「柑橘食農館」與「古坑飲特調吧」兩大主題展區。其中，柑橘食農館透過品種展示與故事牆，介紹各類柑橘的產季特色與風味差異，讓民眾深入認識古坑柑橘產業；古坑飲特調吧則推出以柳丁與甜橙調製的限定飲品，民眾於市集消費達指定金額即可兌換，增添活動趣味。

鄉長林慧如、科長劉信良，議員張庭綺、賴明源等人邀請民眾把握柑橘盛產時節，品嘗新鮮優質的古坑柳丁。（圖／記者蘇榮泉攝）

林慧如表示，古坑柳丁種植面積約917公頃，年產量超過2萬公噸，目前正值盛產期，是品嘗富含維他命C的最佳時機。透過活動推廣，不僅鼓勵民眾以實際行動支持果農，也展現古坑水果結合紅龍果、鳳梨或芭樂等在地農產的多元運用，讓消費者吃得健康又安心。

現場集結當季多樣柑橘農產與親子互動體驗，吸引不少民眾攜家帶眷前來手榨柳丁汁。（圖／記者蘇榮泉攝）

農糧署中區園藝產業科長劉信良指出，古坑鄉是全國柳丁種植面積最大的鄉鎮，在品質與產量上都具指標性。近年透過產銷履歷與加工利用等政策輔導，提升農產品附加價值，也讓消費者買得更安心，期盼民眾多以行動支持在地優質農產。

「橙色的季節」不僅是農產行銷活動，更結合食農教育與體驗式推廣，期望讓更多家庭走進產地、認識土地，支持在地農友與永續農業發展。（圖／記者蘇榮泉攝）

縣議員張庭綺、賴明源表示，今年適逢暖冬，正值柳丁盛產的最佳時節。以往天氣轉冷時，民眾較少食用水果，今年更應把握機會，多多品嘗古坑優質柳丁。他們也鼓勵大家以實際行動支持在地農民，將柳丁帶回家，不論是自用或擺上每一桌餐前，都是健康又美味的選擇。鄉長也特別提醒，每人每天至少食用三到四顆柳丁，不僅營養豐富，也能共同為推廣古坑柳丁盡一份心力，讓這份來自古坑的甜美滋味傳遍全台灣。再次感謝大家的支持與參與，謝謝。

古坑飲特調吧則推出以柳丁與甜橙調製的限定飲品，民眾於市集消費達指定金額即可兌換，增添活動趣味。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動現場同時規劃選果機展示、榨汁體驗、親子遊戲等互動內容，讓大小朋友在遊戲中認識柑橘從產地到餐桌的價值。橙色市集也邀集在地農民與業者展售鮮果、咖啡及各式農產加工品，讓遊客一次購足古坑冬季限定的好味道。

兩天活動市集消費滿三百元即可獲得一杯、滿五百元可獲得兩杯，讓遊客一次購足古坑冬季限定好味道。（圖／記者蘇榮泉攝）

主辦單位表示，「橙色的季節」不僅是農產行銷活動，更結合食農教育與體驗式推廣，期望讓更多家庭走進產地、認識土地，支持在地農友與永續農業發展。「古坑飲特調吧」則推出限定特調飲，兩天活動市集消費滿三百元即可獲得一杯、滿五百元可獲得兩杯，讓遊客一次購足古坑冬季限定好味道。

