（有影片）／古坑產業加值園區招商啟動 首釋6.3萬坪產業用地每坪8.75萬元起

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（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府積極推動產業升級與招商投資，9日下午在劍湖山渡假大飯店舉辦「古坑產業加值園區招商說明會」，吸引近60家企業代表到場參與，會場座無虛席。縣長張麗善表示，古坑產業加值園區不僅是雲林產業轉型的重要里程碑，更是串聯農業、工業與科技發展的重要平台，縣府同步公告首批40筆產業用地招商，總面積約6萬3,027坪，每坪售價8.75萬元至9.29萬元，誠摯邀請全台企業前來投資設廠。

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雲林古坑產業加值園區招商說明會登場。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善指出，古坑產業加值園區去年正式開工，預計2029年6月完成整體施工作業。園區肩負推動產業升級及農業加值的重要使命，雲林擁有豐富農產資源及完整產銷基礎，縣府希望透過園區發展，讓農產品從生產端延伸至加工、冷鏈物流、品牌行銷及通路服務，提升農業附加價值，帶動地方經濟與產業全面升級。

今日「古坑產業加值園區」招商說明會，吸引近六十家企業踴躍參加，現場座無虛席。（圖／記者蘇榮泉攝）

她表示，古坑產業加值園區總面積約72公頃，鄰近國道3號古坑交流道，並可快速串聯台78線、台3線、縣道154乙及縣道158甲等交通路網，兼具南北高速運輸與東西向區域交通優勢。園區規劃完善道路系統及公共設施，可提供企業從設廠、營運到擴充發展所需的基礎條件，有效降低投資及建廠的不確定性。

縣長張麗善表示，古坑產業加值園區將成為雲林推動農工商科技發展的重要基地。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善強調，古坑園區不只是合法建廠基地，更是整合農產加工、冷鏈物流、低污染製造及地方特色產業的重要平台。未來園區完工後，預估可創造約3,000個就業機會，帶動約102億元年產值，成為雲林邁向農工商科技大縣的重要引擎。

招商說明會中，縣府與受託開發商玉新開發建設股份有限公司，向企業詳細介紹園區區位條件、土地配置、售價資訊及申購流程，並邀請經濟部投資臺灣事務所說明相關投資優惠政策，包括融資協助、補助方案及單一窗口服務，協助企業掌握投資契機。

縣府與開發團隊向企業說明園區土地配置、售價資訊及申購流程，協助掌握投資商機。（圖／記者蘇榮泉攝）

現場也透過Q&A交流，針對廠商關心的申購資格、可進駐產業類別、用水用電供應、建廠時程及後續行政協助等議題逐一回應，展現縣府積極招商與完善服務的決心。

雲林縣政府建設處長廖政彥表示，本次首批公告出售產業用地共40筆，總面積約20萬8,354平方公尺，約6萬3,027坪，建蔽率70%、容積率240%。可引進食品及飼品製造業、飲料製造業、農用及林用機械設備製造業、食品飲料及菸草製造機械設備產業，以及經核定的低污染產業、冷鏈物流及倉儲業等。

招商說明會安排經濟部投資臺灣事務所介紹優惠政策，並與企業代表進行意見交流。（圖／記者蘇榮泉攝）

廖政彥指出，出售手冊已完整規範申購審查、繳款、土地點交及建廠程序，縣府也將透過專人諮詢及行政協助，協助企業依投資需求完成申購與建廠準備，讓廠商安心進駐、有效率投資。

縣府提醒，有意申購的企業須於115年7月20日下午5時前，將相關申請文件送達雲林縣政府建設處工商發展科，逾期將不予受理。招商資訊、出售手冊及申請文件，可至古坑產業加值園區招商網站及雲林縣政府全球資訊網查詢。

古坑產業加值園區首批釋出40筆產業用地，打造農產加工、冷鏈物流及低污染產業聚落。（圖／記者蘇榮泉攝）

此外，欣雲天然氣公司董事長林裕盟表示，配合古坑產業加值園區開發，已規劃將天然氣管線由斗六延伸至古坑，未來除提供園區穩定天然氣供應，也將讓沿線居民有機會申裝天然氣，進一步提升地方生活與產業發展條件。

當天出席招商說明與交流會的包括縣長張麗善、副縣長陳璧君、縣府總顧問張清良、秘書長曾元煌、建設處長廖政彥、地政處長葉永星、城鄉處長林長照、工策會總幹事張耀文、雲林工業會理事長林萬宗、雲林同鄉總會長林進宗、古坑鄉長林慧如、縣議員張庭綺等人，與企業代表共同關注古坑產業加值園區未來發展。

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