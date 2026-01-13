（有影片）／古坑草嶺山林火警擴大延燒 雲林出動空勤與跨縣市聯防搶救

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉、簡勇鵬／雲林報導】雲林縣古坑鄉草嶺村石壁地區山林12日清晨發生山林火警，火勢一度有擴大延燒趨勢。雲林縣消防局獲報後立即啟動大規模搶救機制，調派多輛消防車、警義消人力及空勤總隊直升機4機次、13架次灑水滅火作業，並開闢防火通道，全力防止火勢蔓延，守護山林與周邊安全。

古坑鄉草嶺村石壁地區山林12日清晨發生山林火警，火勢一度有擴大延燒趨勢。（圖／雲林縣消防局提供）

雲林縣消防局指出，火警於12日7時49分由草嶺分隊自行受理，火點位於石壁飯店後方山林，第一大隊及草嶺分隊隨即出動警消、義消人車前往搶救。13日清晨回報現場火勢仍有擴大跡象，指揮人員立即指示開闢防火巷，並加強地面滅火作業。

雲林縣消防局獲報後立即啟動大規模搶救機制，調派多輛消防車、警義消人力及空勤總隊直升機4機次、13架次灑水滅火作業。（圖／雲林縣消防局提供）

為強化高空滅火能量，空中勤務總隊直升機NA-714於13日清晨自高雄起飛，前往湖山水庫裝設汲水袋執行灑水任務，並陸續完成多架次空投滅火。同時加派公園分隊、斗南及虎尾水庫車、古坑小型水箱車等支援水源，採取中繼供水方式，提升地面滅火效率。

消防局評估，火場燃燒面積約5公頃，後續持續擴大至約8公頃。（圖／雲林縣消防局提供）

消防局評估，火場燃燒面積約5公頃，後續持續擴大至約8公頃。現場由消防人員以高壓軟管配合小型水車進行灌救，並結合義消與民力進行山區支援。另協調嘉義林區管理處奮起湖工作站派員協助，共同投入山林防災行動。

現場由消防人員以高壓軟管配合小型水車進行灌救，並結合義消與民力進行山區支援。（圖／雲林縣消防局提供）

截至13日下午，總計出動消防車12部、警消20人、義消25人、民間小水車10部及民力15人，並申請直升機協助滅火。消防單位表示，由於本日直升機搶救部分因天色近黃昏暫時告一段落，明日繼續，並將持續監控火勢變化，避免復燃，並呼籲民眾近期避免進入管制山區，共同維護山林安全。

