（有影片）／台塑四大企業冒雨送暖不停歇 端午前夕慰問1364戶弱勢家庭

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（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】台塑企業長年深耕雲林、彰化地區，秉持「取之於社會、用之於社會」理念，持續投入公益服務。每逢端午節、中秋節及春節三大節慶，皆透過發放關懷禮金及到宅訪視，協助弱勢家庭減輕生活負擔。今年端午節前夕，台塑企業再次啟動「端午粽愛傳香列車」，由台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑率領志工團隊，結合雲林縣紅十字會，冒著大雨深入偏鄉，慰問1,364戶低收入戶家庭，把溫暖親自送到家。

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台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑率領志工與雲林縣紅十字會攜手推動公益訪視。（圖／記者蘇榮泉攝）

此次關懷行動首站來到東勢鄉，由東勢鄉長張健福陪同志工團隊逐戶訪視，除致贈每戶新台幣3,000元端午關懷禮金外，也關心弱勢家庭實際生活狀況。慰問範圍涵蓋雲林縣麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、褒忠鄉、崙背鄉、東勢鄉及彰化縣大城鄉等地，期盼在佳節前夕，為弱勢家庭送上一份實質支持與祝福。

東勢鄉長張健福陪同志工關懷弱勢家庭，感謝企業長期回饋地方。（圖／記者蘇榮泉攝）

台塑麥寮管理部副總經理蔡建樑表示，這項公益活動最重要的意義，不只是發放禮金，而是落實「把關懷送到家」。多年來，台塑企業與雲林縣紅十字會攜手合作，由志工深入社區及家戶，透過面對面互動，更直接了解弱勢家庭所面臨的困境與需求，讓企業公益不只是一次性的物資援助，而是建立更完善的社會支持網絡。

台塑企業除發放慰問金，雲林縣紅十字會也向民眾宣導長照及社會福利資源。（圖／記者蘇榮泉攝）

蔡建樑指出，雲林縣紅十字會長期深耕地方，具備豐富社會服務經驗，台塑企業則提供企業資源及志工人力，雙方整合專業與力量，希望發揮更大的公益效益，讓需要幫助的家庭能獲得更即時且適切的照顧。

在實際訪視過程中，志工發現不少弱勢家庭除了經濟壓力外，還面臨高齡照顧、身心障礙照護及家庭照顧負擔等問題。因此，除了致贈慰問金，也同步宣導政府長期照顧服務資源，包括居家服務、喘息服務、交通接送、輔具補助及失能照護等福利措施，希望協助符合資格卻因資訊不足未能申請的家庭，善用社會資源，必要時也將轉介相關單位提供後續協助。

端午佳節前夕，台塑企業結合公益團體慰問1,364戶弱勢家庭，傳遞社會溫暖。（圖／記者蘇榮泉攝）

台塑企業表示，關懷弱勢一直是企業長期推動的重要公益工作，除了三節低收入戶慰問外，也持續辦理獨居長者送餐服務、學童愛心營養早餐計畫及急難救助等多項公益方案，照顧從兒童、家庭到長者不同階段的需求，逐步建構更完整的社區照顧體系。

端午佳節前夕，台塑企業結合公益團體慰問1,364戶弱勢家庭，傳遞社會溫暖。（圖／記者蘇榮泉攝）

台塑企業強調，企業除了創造經濟價值，也應積極承擔社會責任，未來將持續與公益團體及地方政府合作，推動弱勢家庭關懷、獨居老人照護、學童營養支持及急難救助等服務，並結合長照及社會福利宣導，讓更多需要幫助的人獲得支持與陪伴。

端午佳節前夕，台塑企業結合公益團體慰問1,364戶弱勢家庭，傳遞社會溫暖。（圖／記者蘇榮泉攝）

東勢鄉長張健福對台塑企業及雲林縣紅十字會長年投入公益表示感謝。他指出，志工團隊冒著大雨深入偏鄉巷弄，逐戶探訪低收入戶家庭，不僅送上端午關懷禮金，也把愛與溫暖帶進每一個需要幫助的家庭，充分展現企業與公益團體攜手照顧地方、守護弱勢的精神。

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