（有影片）／台鐵177次自強號故障 縣議員吳韋達呼籲建立事故單一窗口

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】平安夜晚間，台鐵177次自強號疑因集電弓故障扯斷電車線，列車卡在彰化民生地下道上方，永安街平交道與地下道一度陷入嚴重擁塞。彰化縣議員吳韋達今（26）日在議會質詢，呼籲縣府建立重大運輸事故單一窗口，保障民眾夜間出行安全。

台鐵177次自強號在彰化發生故障，列車停擺導致平交道與地下道交通混亂，彰化縣議員吳韋達呼籲建立事故單一窗口。（縣議員吳韋提供）

平安夜彰化市的晚間交通出現意外「大塞車」！台鐵177次自強號24日晚間8時40分行經彰化民生地下道上方時，疑因集電弓故障扯斷電車線，列車被迫停在軌道上，整個行駛區段瞬間停擺。事故發生後，永安街平交道與民生地下道馬上出現長長車龍與人潮，部分民眾因交通堵塞被迫下車步行，場面一度混亂。

彰化縣議員吳韋達今（26）日在議會指出，事故初期現場管理不足，平交道並未即時封鎖，導致車流與步行民眾交錯，動線混亂。台鐵未第一時間通報縣府與警消單位，夜間接駁資源不足，僅能臨時聯繫民間遊覽車支援疏運，熱心民眾雖及時告知狀況，但仍無法立即緩解交通壅塞。

吳韋達呼籲縣府建立重大運輸事故單一窗口，將台鐵、高鐵及高速公路等中央管設施納入縣級通報與指揮網絡，並提出完善夜間接駁與跨局處聯合演練的SOP與時程。他建議，消防局除調派照明車外，應面對高壓電風險時前置救護車待命；警政單位需建立第一時間交管標準作業，並協助安全引導受困軌道的步行乘客。

對此，消防局長施順仁回應，台鐵屬中央管轄，平時已有應變機制，必要時消防局會支援救助。當晚未接獲台鐵通報，經議員通知後即刻派遣照明及救助人力。施順仁表示，未來將強化與鐵道單位通報連結，並安排聯合演練，提升夜間事故應變能力。

吳韋達強調，事故復原速度仰賴各單位協同合作，縣府應盡速完成單一窗口建置與跨局處演練規劃，讓民眾在突發狀況中能更快、更安全地回家。