（有影片）／台韓教會市集音樂會20日登場 雲林打造最具國際感耶誕慶典

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府第三度攜手雲林福氣教會及韓國大地教會，推出「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」，活動將於12月20日在斗六膨鼠森林公園及雲林科技大學雲泰表演廳盛大舉行。縣府今（15）日上午於縣府大廳舉辦宣傳記者會，由縣長張麗善偕同斗六市長林聖爵、台韓教會代表及地方人士共同出席，宣告耶誕系列活動正式啟動，邀請全國民眾走進雲林，感受溫馨且充滿國際氛圍的節慶盛會。

廣告 廣告

雲縣府與台韓教會三度聯手，12月20日點亮雲林溫馨耶誕。（圖／記者蘇榮泉攝）



張麗善表示，耶誕節是分享愛與祝福的重要時刻，縣府與斗六市公所、雲林福氣教會及韓國大地教會持續合作，讓耶誕慶典成為雲林年末最具代表性的城市活動。12月20日下午在斗六膨鼠森林公園規劃耶誕市集、韓服體驗與多元表演，晚間則在雲科大雲泰表演廳舉辦耶誕音樂晚會，期盼民眾在音樂與歡樂中留下美好回憶。

張縣長等正式為今年耶誕慶典啟動。（圖／記者蘇榮泉攝）



張麗善指出，耶誕慶典已連續舉辦三屆，透過音樂、舞蹈、美食與市集互動，讓民眾感受節慶的溫度，也促進雲林與韓國之間的國際交流，為城市注入更多祝福與希望。

斗六市長林聖爵表示，結合台韓教會的耶誕活動已成為斗六年度品牌，不僅提升城市能見度，也帶動觀光與商圈活絡。今年邀請韓國團隊帶來道地舞蹈與音樂演出，讓活動更具嘉年華氛圍，歡迎親子及年輕族群一同參與。

今（15）日記者會場安排由金美來老師設計與張縣長的互動短演，透過舞蹈展現台韓文化交流與耶誕祝福。（圖／記者蘇榮泉攝）

雲林福氣教會創會牧師劉良義表示，今年特別邀請多位韓國知名舞蹈、K-POP與音樂教師來台演出，下午於膨鼠森林公園、晚間於雲泰表演廳輪番登場，並安排祝禱活動，為雲林縣民與公部門人員送上平安與祝福。

韓國大地教會牧師鄭雄圭指出，三年來持續與雲林合作耶誕慶典，今年預計有70多位韓國教友來台參與市集與晚會，盼透過交流與祝福，讓雲林成為充滿希望的耶誕城市。

道地的韓國舞蹈，精彩演出。（圖／記者蘇榮泉攝）

民政處長蕭德恕表示，12月20日下午1時至4時在斗六膨鼠森林公園舉辦耶誕市集，結合多國美食、韓國文化體驗、互動遊戲及戶外演出；晚間7時至9時30分於雲科大雲泰表演廳舉辦耶誕音樂會，邀請韓國音樂家宋松樹與音樂劇演員金秀領銜，並與台韓表演團隊同台演出，呈現跨國、跨界的舞台饗宴。

今年邀請韓國團隊帶來道地舞蹈與音樂演出，讓活動更具嘉年華氛圍，歡迎親子及年輕族群一同參與。（圖／記者蘇榮泉攝）

此外，12月25日還將推出聖誕踩街及星光市集、音樂會等系列活動，串聯斗南地區，營造更濃厚的節慶氛圍。縣府表示，透過一連串活動，讓雲林在年末以溫暖、歡樂與國際交流迎接耶誕佳節。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！