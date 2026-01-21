（有影片）／同安舞樂天音樂會寫下孩子最勇敢的成長時刻

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】2026同安舞樂天草地音樂會今（21）日熱鬧登場，同安國小一年一度的學生展演盛會在校園草地溫馨舉行，全校63名孩子輪番上台，將一年來的學習成果完整呈現在師長、家長與社區民眾面前，現場氣氛熱絡、掌聲不斷。

2026同安舞樂天草地音樂會今日登場，全校63名學生輪番展演一年學習成果，從音樂到舞蹈、英語戲劇，呈現孩子的自信與活力。（同安國小提供）

音樂會節目內容豐富多元，從電子琴演奏、鍵盤樂、弦樂團、小提琴合奏，到充滿節奏感的熱門舞蹈，孩子們專注而自信地站上舞台；英語歌唱、英語戲劇與吟詩朗誦輪番登場，不僅展現語言學習成果，也讓現場充滿歡笑與掌聲。每一段演出背後，都是孩子們在無數次練習中學會克服緊張、勇敢表現自己的過程。

廣告 廣告

校長施皇羽表示，芬園鄉同安國小位處山區偏鄉，資源有限，但對孩子的期待與用心從不打折。學校以「藝術美學、科普創客、國際雙語、永續探索」為教學主軸，讓孩子從一年級開始，就能接觸舞蹈、小提琴與鍵盤樂，並結合外籍教師英語教學，在音樂與語言中找到學習的樂趣與自信。

2026同安舞樂天草地音樂會今日登場，全校63名學生輪番展演一年學習成果，從音樂到舞蹈、英語戲劇，呈現孩子的自信與活力。（同安國小提供）

多年來，在師長悉心指導與孩子持續努力下，學生表現逐漸綻放光芒，曾榮獲彰化縣街舞比賽第一名、現代舞第二名、小提琴獨奏第四名，以及英語朗讀特優等佳績。施皇羽指出，這些獎項不只是成績的肯定，更代表孩子們在成長路上，學會專注、堅持與相信自己。

為了讓孩子的努力被更多人看見，學校每年舉辦「同安舞樂天草地音樂會」，邀請家長、社區民眾與各界貴賓一同走進校園。活動現場，來賓坐在草地上，手捧咖啡，沐浴在暖陽與音樂交織的氛圍中，看見孩子們在掌聲中逐漸綻放笑容，也感受到校園最真實、最溫暖的生命力。

2026同安舞樂天草地音樂會今日登場，全校63名學生輪番展演一年學習成果，從音樂到舞蹈、英語戲劇，呈現孩子的自信與活力。（同安國小提供）

施皇羽感性表示，孩子的學習不只發生在教室裡，也在舞台上、在音樂裡，更在每一次願意站上舞台、勇敢嘗試的瞬間。「這不只是一場成果發表，更是一場屬於孩子、學校與社區共同分享的音樂饗宴。」透過這場草地音樂會，同安國小讓教育回歸陪伴與看見，為孩子的童年留下最溫柔而深刻的記憶。