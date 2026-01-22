（有影片）／名家揮毫賀新歲 北港高中墨香、琴音迎春邁向70週年

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶、蘇榮泉／雲林報導】為迎接嶄新一年，北港高中22日於校內圖書館隆重舉辦「名家揮毫賀新歲」迎春活動，特別邀請6位地方重量級書法名家現場揮毫書寫春聯、創作年畫，做公益，傳遞新春祝福，並預祝來年「馬到成功、鴻圖大展」。活動現場墨香四溢、氣氛熱絡，不僅讓與會者感受濃厚年節喜氣，也展現學校深耕人文藝術教育的用心與成果。

名家揮毫賀新歲，北港高中墨香、琴音迎春邁向70週年。(右起)江耀淇校長、蔡榮熙老師、吳仁懋老師、李鳳秋。（圖／記者洪佳伶攝）

本次活動由書法老師李鳳秋發起並邀約，集結吳仁懋老師、鄭文雄老師、李明哲老師、蔡榮熙老師、施美燕老師等多位在地方書畫界享譽盛名的藝術家齊聚北港高中，實屬難得。除揮毫贈送春聯、年畫外，現場更特別邀請古箏大師吳美蓮老師演奏，悠揚琴音與書畫藝術相互輝映，使活動充滿詩、書、畫、樂交融的藝術饗宴，為校園增添高雅而溫馨的年節氛圍。李鳳秋老師表示，書法是重要的文化國粹，希望藉由此次活動推廣書法藝術，讓更多人親近傳統文化，因作品數量有限，特別規劃每位來賓限取一幅，讓更多人能共享書法之美。

名家揮毫賀新歲，北港高中墨香、琴音迎春邁向70週年。書法家李鳳秋老師揮毫做公益。（圖／記者洪佳伶攝）

值得一提的是，畢業校友吳仁懋老師、蔡榮熙老師與李鳳秋老師，得知母校將於115學年度新增「室內觀光設計科」與「觀光事業科」各1班，為呼應並支持校長江耀淇的辦學理念，三人率先拋磚引玉，慷慨捐出個人書畫創作供各界認捐，並將所得全數捐作學校校務發展經費，實際行動力挺母校永續發展。此次捐贈活動獲得熱烈迴響，所有書畫作品皆迅速認捐完畢，展現地方人士與校友對北港高中的高度支持與肯定。

名家揮毫賀新歲，北港高中墨香、琴音迎春邁向70週年。書法家吳仁懋大師揮毫做公益。（圖／記者洪佳伶攝）

校長江耀淇特別感謝多位書法名家蒞臨指導與慷慨相挺，為北港高中注入嶄新春意與正向能量，並指出本次活動亦是北港高中70週年校慶的暖身序曲，象徵學校承先啟後、邁向新里程碑。蔡榮熙老師身為北港高中退休美術教師，長年奉獻教育，對校務推動始終熱心；吳仁懋老師則長期於校內推廣書法教育，退而不休的服務精神令人敬佩。此次攜手支持母校，不僅為校務發展注入實質助力，也成為地方書畫藝術界傳為佳話的美談。北港高中在各界扶持下，未來校務發展必能「馬力全開、氣勢如虹」，持續培育更多優秀學子。

名家揮毫賀新歲，北港高中墨香、琴音迎春邁向70週年。校長江耀淇致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

名家揮毫賀新歲，北港高中墨香、琴音迎春邁向70週年。校長江耀淇贈感謝狀給書畫家蔡榮熙老師。（圖／記者洪佳伶攝）

名家揮毫賀新歲，北港高中墨香、琴音迎春邁向70週年。校長江耀淇贈感謝狀給書法家吳仁懋老師。（圖／記者洪佳伶攝）

名家揮毫賀新歲，北港高中墨香、琴音迎春邁向70週年。書法家鄭文雄大師揮毫做公益。（圖／記者洪佳伶攝）

名家揮毫賀新歲，北港高中墨香、琴音迎春邁向70週年。書畫法家施美燕老師揮毫做公益。（圖／記者洪佳伶攝）

名家揮毫賀新歲，北港高中墨香、琴音迎春邁向70週年。書法家李明哲老師揮毫做公益。（圖／記者洪佳伶攝）

名家揮毫賀新歲，北港高中墨香、琴音迎春邁向70週年。書畫家蔡榮熙老師揮毫做公益。（圖／記者洪佳伶攝）

名家揮毫賀新歲，北港高中墨香、琴音迎春邁向70週年。書畫家蔡榮熙老師贈畫做公益。（圖／記者洪佳伶攝）

名家揮毫賀新歲，北港高中墨香、琴音迎春邁向70週年。現場更特別邀請古箏大師吳美蓮老師演奏，悠揚琴音與書畫藝術相互輝映。（圖／記者洪佳伶攝）

名家揮毫賀新歲，北港高中墨香、琴音迎春邁向70週年。（圖／記者洪佳伶攝）

名家揮毫賀新歲，北港高中墨香、琴音迎春邁向70週年。北高學生返校參與公益活動。（圖／記者洪佳伶攝）