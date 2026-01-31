（有影片）／名師揮毫落紙雲煙賀新年 笨港媽祖文教基金會揮毫送福

笨港媽祖文教基金會於31日上午在北港朝天宮廟埕廣場舉辦「名師揮毫 落紙雲煙 賀新年」活動。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉、洪佳伶／雲林報導】為傳承民俗節慶與書畫文化、迎接嶄新一年，笨港媽祖文教基金會於31日上午在北港朝天宮廟埕廣場舉辦「名師揮毫 落紙雲煙 賀新年」活動，邀請多位書法名家現場揮毫，免費贈送春聯，為在地鄉親與前來進香的民眾送上新春祝福，現場洋溢濃厚年節氣氛。

北港朝天宮董事長蔡咏锝與北港鎮長蕭美文亦到場關心，肯定基金會長期推動地方文化藝術的用心。（圖／記者蘇榮泉攝）

笨港媽祖文教基金會董事長吳俊宏表示，基金會每逢歲末皆會舉辦名師揮毫活動，至今已持續約40年，成為北港重要的年節文化活動之一。多年來感謝北港朝天宮提供廟埕空間與各項支持，讓書畫藝術能在媽祖聖地與民眾近距離交流。今年天氣晴朗，參與民眾踴躍，讓活動更顯熱鬧溫馨。

免費贈送春聯，為在地鄉親與前來進香的民眾送上新春祝福，現場洋溢濃厚年節氣氛。（圖／記者蘇榮泉攝）

本次活動由基金會志工團長李鳳秋老師統籌號召，邀集吳仁懋、蔡榮熙、施美燕、歐玲吟、蔡寬仁、李榮進、李明哲、張素妙、蔡育宸、王怡文、余龍輝、夏縈棋等多位書法名家齊聚一堂，在朝天宮廣場即席揮毫。老師們筆走龍蛇，將祝福化作一幅幅春聯，吸引民眾圍觀索取，場面熱絡。

李鳳秋老師表示，選在媽祖信仰重鎮舉辦民俗揮毫活動，別具文化意義，希望透過書法藝術為地方注入喜氣，祝福大家新年新氣象、一馬當先、行大運。活動現場並安排古箏演奏，由古箏名家吳美蓮老師以悠揚樂聲伴隨揮毫，讓書畫與音樂交織，提升整體藝術氛圍。

活動現場並安排古箏演奏，由古箏名家吳美蓮老師以悠揚樂聲伴隨揮毫，讓書畫與音樂交織，提升整體藝術氛圍。（圖／記者蘇榮泉攝）

活動當天，北港朝天宮董事長蔡咏锝與北港鎮長蕭美文亦到場關心，肯定基金會長期推動地方文化藝術的用心。主辦單位表示，透過眾人齊心協力，讓傳統書畫藝術融入生活，期盼持續為北港累積文化能量，讓地方藝術文化更加蓬勃發展，也為新的一年揭開充滿祝福的序幕。

活動由基金會志工團長李鳳秋老師統籌號召，邀集吳仁懋、蔡榮熙、施美燕、歐玲吟、蔡寬仁、李榮進、李明哲、張素妙、蔡育宸、王怡文、余龍輝、夏縈棋等多位書法名家齊聚一堂。（圖／記者蘇榮泉攝）

