（有影片）／和美堤岸驚傳死亡車禍 機車騎士倒地遭大貨車輾斃

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣和美鎮今（29）日上午發生一起死亡車禍，一名74歲黃姓機車騎士倒地後被大貨車輾過，當場死亡，事故瞬間全被後方行車紀錄器拍下，家屬聞訊悲痛不已，對意外的發生仍難以接受，詳細肇事原因與責任歸屬，警方仍持續調查中。

和美驚傳死亡車禍，黃姓機車騎士疑似失控倒地，當場被大貨車輾過喪命，事故瞬間全被後方行車紀錄器拍下。（民眾提供）

今（29）日上午11時40分，和美鎮濱海路一段堤防道路傳出一聲劇烈撞擊聲。74歲黃姓機車騎士從伸港釣魚返家途中，疑似在大貨車右側狹窄空間試圖超車時失控倒地，瞬間被前方李姓男子（52歲）駕駛的大貨車右側輾過，當場死亡，頭部重創，現場血跡斑斑。

廣告 廣告

事故瞬間被後方行車紀錄器完整錄下：黃姓騎士原本沿大貨車右後方車道行駛，試圖從大貨車與白色護欄間狹窄縫隙超車。畫面第3秒，黃男整個人突然失衡倒地，機車滑向大貨車右側，瞬間慘遭輾過。整個過程不到一秒，畫面令人震驚。

和美驚傳死亡車禍，黃姓機車騎士疑似失控倒地，當場被大貨車輾過喪命，事故瞬間全被後方行車紀錄器拍下。（民眾提供）

消防人員接獲通報後迅速到場，但黃男已無呼吸心跳。警方初步調查，雙方持照合法，酒測結果顯示李姓駕駛值為零，但疑似未注意碰撞發生即離開現場，已依肇事逃逸罪將李男移送地檢署釐清責任。

現場目擊民眾表示：「聽到一聲巨響，抬頭一看，老翁倒在路邊，機車碎裂，大貨車一溜煙開走，真的太驚悚了！」另一名駕駛也說，該段堤岸道路單線狹窄，常有機車與大貨車會車，事故發生速度快、瞬間致命。

和美驚傳死亡車禍，黃姓機車騎士疑似失控倒地，當場被大貨車輾過喪命，事故瞬間全被後方行車紀錄器拍下。（民眾提供）

警方指出，事發地點在工一路與濱海路口往南約200公尺處，路面旁有水溝蓋與護欄，黃姓騎士倒地的地點正好在右側，極易被大型車輛忽略。警方提醒，駕駛人行駛堤岸道路務必保持安全距離、減速慢行，並注意前後方車況，避免憾事發生。