（有影片）／和美實驗高中攜手建國科大聯展 學生創意與職涯提前接軌

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為協助學生提早探索學涯方向、強化實作能力，國立和美實驗學校今（8）日起與建國科技大學合作舉辦「學涯發展與生活設計聯展」。展覽透過跨校、跨學程的多元創作，不僅呈現學生的專業成果，也讓他們在實際展示中累積經驗，對未來升學與就業方向有更清晰的理解。

本次聯展展出作品內容廣泛，涵蓋手作藝術、美術工藝、設計繪畫、商品包裝、動畫製作，以及美容、美髮、服裝與整體造型設計，甚至包括2D與3D遊戲開發等新興領域。

展場中，學生的作品各具特色：有巧妙運用廢棄材料製作的藝術裝置、細膩呈現在地文化的彩繪人孔蓋，也有結合數位技術的互動動畫與遊戲設計，充分展現兩校在設計、美學及商業應用上的跨域整合成果。

和美實驗高中今起與建國科大合作舉辦聯展，學生跨校展示創意作品，提前探索學涯與職涯方向。（記者陳雅芳攝）

建國科大校長江金山表示，聯展鼓勵學生將手繪創作能力與數位設計專業結合，將創意轉化為具實務價值的作品。他指出，此次聯展延續「創藝學習你和我、專實生活美和育」精神，以「大手牽小手、不分你我」為核心，透過師生交流與實質合作，持續擴大兩校在藝術與設計教育上的合作能量。

和美實驗學校校長許弘憲指出，學生此次聯展的創作，不僅展現個人想像力，也反映對在地文化的理解。學生們實地走訪和美街道，觀察本地建築、街景與公共物件，並借鑑國外人孔蓋藝術創作手法，將自身創意融入其中，使原本平凡的公共物件成為充滿藝術感的作品，進一步深化對地方文化的認識。

參展學生王同學分享，觀展過程讓他大開眼界，「看到學長姊將廢棄物轉化成各種創意作品，非常有趣，也啟發我思考如何將創意落實在日常生活中。」另一名同學則表示，透過與大學師生的互動，他學會了更多專業技巧與創作思路，也更加了解未來自己想投入的領域。

為讓觀展者近距離了解每件作品的創作理念與技法。聯展將持續至12月22日，主辦單位邀請校內外師生、社區國中及家長踴躍參觀，感受學生的創意與熱情。