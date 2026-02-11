（有影片）／和美春日市集13日登場 集章送好禮、博杯拚手氣

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】農曆春節將至，為讓民眾在地就能輕鬆採買年貨，和美鎮公所將於2月13日至15日在鹿和路6段圓環停車場舉辦「2026馬利全開—春日市集‧All買尬」，鎮長林庚壬今（10）日舉行宣傳會並加碼博杯萬元紅包挑戰，現場氣氛熱絡。

年節倒數，和美春日市集13日登場，吃喝玩樂加抽獎一次到位，邀民眾提前感受過年熱鬧氣氛。（記者陳雅芳攝）

宣傳會中，林庚壬當場宣布，今天只要有人連續擲出10個「聖杯」，他將自掏腰包發出1萬元紅包，里長、代表與來賓輪番上陣試手氣，過程驚呼與歡笑聲此起彼落，最終最高紀錄停在5個聖杯。雖然無人成功抱走紅包，但成功炒熱活動話題，也替即將登場的春日市集提前暖場。

林庚壬表示，過年前民眾採買需求大，希望透過活動讓大家不用東奔西跑，在地就能買齊年貨，同時帶動地方商家生意。

鎮公所指出，今年市集維持30攤免費進駐，讓攤商降低成本、回饋消費者。民眾到場可領取集章卡並獲得限量紅包袋，消費滿100元蓋1章，集滿5章即可兌換美食券、摸彩券及扭蛋一次，提升逛市集的互動樂趣。

林庚壬也透露，和美菜市場將於春節後拆除並原地重建，預估工期約2年，圓環停車場未來將規劃為中繼市場，此次活動除促銷年貨外，也希望先培養人潮與消費習慣，為市場轉型暖身。

活動期間將舉辦摸彩，總獎值超過10萬元，包括55吋與65吋電視、掃地機器人、氣炸鍋等實用家電，以及象徵財運的0.33錢馬造型金飾，因金價上揚備受矚目。

此外，2月14日安排博杯競賽，初賽選出10人進入決賽，前三名可分別獲得5000元、3000元與1888元獎金；完成3關闖關活動還可獲得環保收納袋，增加參與感與趣味性。

活動時間與地點 2月13日（開幕） 15時至20時。 2月14日至15日 10時至20時。和美鎮公所邀請民眾把握年前時機到場逛市集、買年貨、試手氣，在熱鬧氛圍中迎接新春到來。