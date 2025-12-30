（有影片）／和美美食園遊會結合公益 4,200張發票全數捐伯立歐長照

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣和美鎮公所12月28日於國定古蹟道東書院舉辦「和美美食文化伴手禮暨農特產品展售園遊會」，活動吸引民眾熱情參與，並透過「憑發票兌換美食」公益活動，共募集4,200張發票，今（30）日全數捐贈伯立歐長照財團法人，讓美食饗宴與公益行動同步落實。

和美鎮將舉辦美食伴手禮園遊會所募集4,200張發票，全數捐贈伯立歐長照財團法人，兼顧美食與公益。（記者陳雅芳攝）

本次園遊會成功推廣和美在地美食、特色伴手禮及農特產品，並結合公益創意。活動當天，民眾只要憑2張114年11-12月統一發票，即可兌換1份麻油雞或菜頭粿，現場兌換盛況踴躍，展現民眾對公益的熱情支持。

廣告 廣告

和美鎮長林庚壬表示，此次活動特別結合公益與在地文化，經與和美鎮鎮政推動委員會討論後，決定將募集到的發票全數捐贈給伯立歐長照財團法人，希望發票能夠幸運中獎，化為實際善款，支持長照服務發展。

和美鎮將舉辦美食伴手禮園遊會所募集4,200張發票，全數捐贈伯立歐長照財團法人，兼顧美食與公益。（記者陳雅芳攝）

他也感謝鎮政推動委員會主委陳寶鳳的用心策劃，讓活動圓滿成功，不僅推廣了在地農特產品與美食，也讓更多民眾了解道東書院的歷史文化，邀請鄉親假日時可以前來參觀與休憩。

鎮政推動委員會主委陳寶鳳表示，伯立歐長照財團法人目前仍需募集約3千多萬元善款，希望透過這次與和美鎮公所合作的公益活動拋磚引玉，喚起社會大眾的關注與參與，讓更多人了解長者照護的重要性，共同為社會福祉盡一份心力。

和美鎮將舉辦美食伴手禮園遊會所募集4,200張發票，全數捐贈伯立歐長照財團法人，兼顧美食與公益。（記者陳雅芳攝）

此次園遊會不僅成功推廣在地美食與特色伴手禮，也將民眾的熱情與愛心轉化為實際行動，讓歲末寒冬中增添一份溫暖與感動。