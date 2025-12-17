（有影片）／和美鎮頒發仁愛清寒優秀學生獎學金 共55名學生受惠

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】和美鎮公所今（17）日上午在公所一樓大廳舉行仁愛清寒優秀學生獎學金頒獎典禮，現場洋溢著溫馨氣氛。此次共有55位學生獲獎，其中大專組44位，每人5,000元；高中職組11位，每人3,000元，共計發放超過25萬元獎學金。部分學生因課業繁忙無法到場，由家長代領。

為鼓勵和美鎮清寒及優秀學子努力向學，和美鎮公所舉行仁愛獎學金頒獎典禮，共55位高中職及大專學生獲頒25萬餘元獎學金。（記者陳雅芳攝）

仁愛獎學金的基金來源來自民國60年代起地方善心人士的捐款累積，至今已有3,000多萬元，公所每年利用利息發放獎學金，以鼓勵鎮內優秀學子持續努力。

廣告 廣告

今年獲獎的學生中，有來自單親家庭的高中生小林（化名），自小與母親相依為命，努力兼顧學業與打工，仍在校成績名列前茅。小林表示，「能獲得獎學金，不僅減輕家裡負擔，也讓我更有動力追求理想。」

為鼓勵和美鎮清寒及優秀學子努力向學，和美鎮公所舉行仁愛獎學金頒獎典禮，共55位高中職及大專學生獲頒25萬餘元獎學金。（記者陳雅芳攝）

另一位大專組得主小張（化名），家庭經濟清寒，但對資訊工程充滿熱情，曾利用課餘時間自學程式設計，並參加各類比賽累積實務經驗。她說，「這份獎學金像是一種肯定，也提醒我要繼續努力，不辜負大家的期待。」

和美鎮長林庚壬在頒獎典禮中表示，「雖然獎學金金額不大，但希望透過鼓勵，激勵學生保持對知識的渴望，勇敢面對學業和生活的挑戰。今日獲獎，明日就能成就未來專業人才，為社會注入更多新血與活力。」

為鼓勵和美鎮清寒及優秀學子努力向學，和美鎮公所舉行仁愛獎學金頒獎典禮，共55位高中職及大專學生獲頒25萬餘元獎學金。（記者陳雅芳攝）

林庚壬也提到，仁愛獎學金承載著地方善心人士的心意與教育精神，每年見證學生成長，公所將持續透過此基金支持更多優秀學子，讓和美鎮的教育之路更加溫暖與充滿希望。