（有影片）／員林百果山親子樂園升級開幕 科技恐龍、彩虹滑道吸睛

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化員林百果山探索樂園今（16）日重新開幕，園區以科技恐龍、彩虹滑道、漂漂河等12項全新設施迎接親子遊客。開幕首日，家長帶著小朋友穿梭在充滿侏羅紀氣息的園區，歡笑聲不絕於耳，也為即將到來的農曆新春增添旅遊亮點。

台版「侏羅紀世界」回歸！百果山探索樂園開幕，彩虹滑道與科技恐龍成亮點。（記者陳雅芳攝）

百果山探索樂園曾因土地租約到期而於前年暫停營業，園區荒廢近20年，成為地方頗具歷史感的空地。2016年，業者斥資6000萬元，將原本荒涼的8000坪園區改造成恐龍主題樂園，園內設置40隻大型仿真恐龍，每隻恐龍都配有聲光效果與動態動作，宛如置身侏羅紀世界，一度成為中台灣知名親子旅遊景點。2024年8月因租約到期再度暫停營業，引發不少遊客惋惜。

今年，業者與員林市公所重新簽訂9年租約，並在約2公頃的園區進行全面升級。副總經理楊椀婷表示，園區新增12項亮點設施，包括70公尺長彩虹滑道、漂漂河、叢林探險車、碰碰車、打靶弓箭體驗、小農夫館室內遊戲空間等。科技恐龍也大幅升級，動作及咆哮聲更逼真，彷彿置身侏羅紀世界。

今日開幕盛況熱鬧，員林市代理市長賴致富到場剪綵並與小朋友互動，親身體驗彩虹滑道與恐龍展區。園區中，家長帶著孩子在漂漂河上划動橡皮艇，笑聲迴盪在水面上；小朋友在打靶弓箭區專注瞄準，對命中目標興奮不已；彩虹滑道上，滑下的孩童尖叫聲與歡呼聲交織成一幅熱鬧畫面。

楊椀婷表示，過往曾有遊客反映「一票玩到底」不划算，因此重新開幕後採單項收費。對於民眾建議，園區將逐步評估，未來計畫推出套票或優惠方案。

員林市公所指出，百果山風景區為市區重要觀光亮點，透過委外經營活化閒置空間，期待帶動觀光步道、周邊產業與地方經濟發展，並持續協助行銷，讓百果山成為中台灣旅遊新亮點。