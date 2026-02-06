（有影片）／員林石笱排水堤岸道路開工改善 3.1公里路段安全升級

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】歷經15年的整治，員林市石笱排水全線完成後，石笱排水堤岸道路今（6）日正式開工改善，3.1公里道路將全面平整，設置交通標線與標誌，完工後民眾出行將更安全、便捷。

員林市石笱排水堤岸道路今日正式動工改善，3.1公里道路將全面提升路面平整度與交通安全，完工後民眾出行更安心。（記者陳雅芳攝）

員林市石笱排水堤岸道路改善工程今（6）日上午正式開工動土，這段長約3.1公里、兩側總長6.2公里的道路改善工程，由員林市公所自籌2656萬元，縣府補助2000萬元，總經費達4656萬元，施工期約三個月，預計今年6月完工。

代理市長賴致富表示，這段道路過去落差大、路面崎嶇，尤其在橋梁銜接處就像「坐雲霄飛車」，常造成機車翻倒或車禍事故，讓公所頭痛不已。「這條道路雖然方便民眾通行，但安全隱憂長期存在，我們一定要改善，讓大家出門更安心。」

賴致富指出，北區與東區民眾長期引頸期盼堤岸道路改善，前市長游振雄已完成第一階段道路設施與標線工程，現在進入第二階段整修，施工後將設置完善的交通安全標線與標誌，讓道路不僅平整，也能保障行車安全。

縣議員劉惠娟表示，石笱排水整治工程歷經15年完成，全線長約21公里，原本僅作為防汛道路，路面容易受損、排水不良，對通勤民眾造成安全疑慮。「道路提升為一般道路後，不僅節省民眾出行時間，也能大幅降低事故風險，是民眾真正受惠的建設。」

彰化縣長王惠美表示，石笱排水全線整治完成後，防洪能力已大幅提升，而此次道路改善則進一步提升民眾通行安全。「從前市長游振雄到現任代理市長賴致富，以及員林市公所與代表會的努力，這項工程將讓石笱排水兩側道路平整、安全，也改善整體通行環境。」

現場民眾也表達期待，一名經常使用水防道路的居民說：「這段路以前開車真的很驚險，機車一不小心就容易倒。道路改善後，不僅平整，也比較安心，我們每天上下班都能省下一些時間。」

完工後，道路將全面鋪設標線與交通標誌，民眾行經將更安全順暢，也可減少車輛對道路的損耗，提升整體行車舒適度。