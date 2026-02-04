（有影片）／員林農民節表揚116位優秀農友 立春致敬農業貢獻

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】員林市今（4）日在市公所舉行「115年度農民節表揚大會」，由員林市公所、員林市農會、台灣土地銀行員林分行、合作金庫銀行員林分行及國立員林高級農工職業學校共同主辦，並邀請員林果菜市場公司參與。活動場面溫馨隆重，展現社會對農民的重視與敬意。

員林市今日舉辦「115年度農民節表揚大會」，共表揚116位優秀農民，地方各界齊聚向辛勤耕耘的農友致敬。（員林市公所提供）

出席貴賓包括員林市代理市長賴致富、市民代表會主席張國良、副主席江憲政及各位代表、彰化縣政府秘書賴沛然、縣議員黃正盛、凃俊任、張錦昆、張欣倩、曹嘉豪、劉惠娟，以及員林市農會理事長張永鑫、總幹事黃豐盛、常務監事王錫庸、土地銀行員林分行李遠清經理、各里里長等人。

代理市長賴致富指出，今日適逢立春，象徵春回大地、萬物萌發，也是春耕啟動的重要時節。他感謝農民長期站在第一線耕耘，讓市民能享用安全、優質的在地農產品。面對現代農業發展，除傳統經驗外，更需結合智慧科技與AI應用，協助農民提升效率、種出高品質作物。

回顧114年度，員林市農業成果豐碩，蜂蜜、火龍果及番石榴在各項農業競賽中表現亮眼。賴致富感謝縣長王惠美對農業預算的挹注，以及市民代表會對市政與農業支持；同時肯定員林市農會團隊長期投入專業輔導、推動產銷班經營，落實產銷合作理念，有效提升農產品價值。

本次活動共表揚116位優秀農民，他們是員林農業的中堅與典範。市公所表示，將持續結合智慧管理與多元行銷通路，協助農民拓展市場，讓農業競賽佳績轉化為實質收益。同時提供肥料、套袋、病蟲害防治及小型農機補助，並透過藤山市集及農特產品推廣活動提升能見度，落實智慧城市與永續發展目標。