（有影片）／員林酒駕男連撞3車再撞機車肇逃 2人受傷送辦
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】酒駕惡行！彰化縣員林市昨（26）日晚間發生一起驚險酒駕肇逃事件，黑色休旅車先後連撞3輛車，隨後又在溪湖鎮撞上一名機車騎士，造成2人受傷。肇事駕駛今（27）日到案，警方依公共危險及傷害罪送辦。
警方調查，昨晚10時30分左右，員林市育英路傳出「砰！」一聲巨響，路旁民眾嚇得探頭查看，只見一輛黑色休旅車猛烈撞上行駛中的小客車，又連帶推撞停在路邊的另一輛車，撞擊力道之強大，黑車的前保險桿與車牌應聲飛落在地，碎片散落一地。
目擊者張小姐表示，「撞擊聲很大，我以為房子都要震動了，跑出去才看到車子被撞得亂七八糟。」救護車迅速抵達現場，將因撞擊頭頸不適的龔姓駕駛送醫。
肇事駕駛胡姓男子（47歲）並未停車，沿員林路逃逸。不到一小時，他行經溪湖鎮員鹿路時，又擦撞一名騎機車的李姓男子（50歲），騎士當場摔落，輕傷送醫。警方表示，兩起肇逃事故共造成1名小客車駕駛頭頸不適及1名機車騎士受傷。
警方透過現場遺落的車牌追查胡男身份，並於今（27）日上午8時多通知到案說明，經酒測，胡男酒測值超標，但因非現行犯，仍依公共危險罪及傷害罪函送臺灣彰化地方檢察署偵辦。
警方提醒，酒後駕車不僅違法，更危及自己與他人生命安全，任何心存僥倖的行為，都可能造成不可挽回的傷害。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康※
