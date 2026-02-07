（有影片）／員林「員埔稻香情」開跑 割稻飯、花田體驗一次玩透

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】今（7）日，員林市公所在大埔里西區運動公園舉辦「員埔稻香情」活動，吸引大批民眾到場。現場不只可以吃到在地割稻飯，還能逛花田、玩古早童玩、參觀農具展示，更有街頭藝人表演，一整天都是稻香、花香和歡笑聲。

員林市公所在員林市西區運動公園舉辦「員埔稻香情」，結合割稻飯、花田與古早童玩，推廣社區食農教育。（記者陳雅芳攝）

活動現場就已經湧入粉絲，藝人江志豐一登台就帶來〈一杯咖啡〉，把氣氛瞬間炒熱。江志豐在台上與主持人互動，分享割稻飯的故事：過去農忙時節，大家一起收割稻穀，忙完後圍坐吃飯，既補充體力也增進鄰里感情。他笑說，「那時候的割稻飯，可不是只有飯和菜，每一口都吃進了汗水和友情。」粉絲聽了也頻頻點頭，現場掌聲不斷。

廣告 廣告

員林市代理市長賴致富表示，「員埔稻香情」不只是食農教育活動，更是西區社區美景與農村文化的縮影。他說，希望西區油菜花田與波斯菊田能繁盛綻放，稻香與花香飄入每個社區，讓民眾在城市也能感受到田園風光。

員林市公所在員林市西區運動公園舉辦「員埔稻香情」，結合割稻飯、花田與古早童玩，推廣社區食農教育。（記者陳雅芳攝）

活動現場還設有「古早童玩體驗區」，大小朋友可以玩彈珠台、溜溜球、竹蜻蜓等傳統遊戲；「務農用具展示區」則展示鋤頭、耙子、割稻器具等，讓都市民眾也能了解農民辛勞和農作智慧。

此外，活動還推出「織夢花田」短影音大賽，鼓勵大家用手機或相機捕捉油菜花、波斯菊和稻田的美景，把美好畫面化為創意作品，還有獎金可以拿回家。

員林市公所在員林市西區運動公園舉辦「員埔稻香情」，結合割稻飯、花田與古早童玩，推廣社區食農教育。（記者陳雅芳攝）

新生社區發展協會理事長林育生說，開幕日準備的「割稻飯」菜色全部以在地食材為主，包括菜圃蛋、筍乾滷肉、時令蔬菜和香噴噴的稻香米飯。民眾吃著這些料理，不只品嚐美味，更能理解「一粥一飯得來不易」的深意。

林育生也熱情邀請大家在週末與年假期間（2/7、2/8、2/14、2/19）來活動現場，不只可以品嘗割稻飯，還能欣賞社區班隊、街頭藝人表演，甚至走入花田拍照打卡，體驗農村的生活智慧與樂趣。