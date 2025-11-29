（有影片）／唱響唱歌比賽嗨翻天 大村鄉歌唱比賽開唱揚

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「唱響大村．讚揚志工」！大村鄉公所今（29）日在公所禮堂舉辦首屆「唱響大村」歌唱比賽，71位鄉民輪番登台展現歌喉，現場掌聲、歡呼聲不斷。同場也表揚75位社區志工，活動氣氛溫馨熱烈。

大村鄉在公所禮堂舉辦「唱響大村暨社區志工表揚大會」，禮堂充滿歌聲與掌聲。（記者陳雅芳攝）

活動由大村鄉公所與鄉農會共同主辦，上午的初賽吸引71位鄉民參加，大家輪番清唱，展現個人特色與歌唱實力，無論是民謠、流行還是經典老歌，每一首都唱得有感情、贏得滿堂喝采。經過激烈比拼，最後選出20位優勝者進入決賽，鄉親們在場旁邊為熟悉的朋友加油打氣，掌聲與歡呼聲此起彼落。

除了歌唱比賽，公所也藉此機會向平日默默付出的志工致敬。75位優秀志工接受表揚，獲頒「金質服務獎」、「卓越貢獻獎」、「領航志工獎」、「貼心關懷獎」及「新秀志工獎」。

其中年齡超過80歲的江林竹絲、吳劉彩貞、賴曹秀娥與游賴秀玉，用實際行動展現「活到老、動到老」的精神；而最年輕的22歲賴威仁，因受父親影響，投入社區清潔及關懷服務，為社區注入新能量。

表揚過程中，不少志工的家人、社區民眾都特地前來，現場溫馨感人，許多人眼眶泛淚，為志工們的付出鼓掌致敬。鄉長賴志銘表示，志工的無私奉獻讓社區長輩健康、兒童有照顧、街道乾淨、安全有保障，「他們是全村最閃亮的那道光！」

鄉長賴志銘提到，公所與農會首次舉辦歌唱活動，除了促進居民藝文參與，也希望透過音樂舒緩壓力、提升身心健康，增進社區交流。他說，大村鄉的藝文推廣教育已邁入第11年，累計超過180班次課程，包括兒童創意美術、國畫、書法、二胡、薩克斯風、氣功、身心紓壓、茶道、流行社交舞及卡拉OK技巧等，深受鄉民喜愛。

現場不只表揚和比賽，還能看到志工與鄉民互動聊天，大家分享活動趣事，也交流參與藝文課程心得。賴志銘鼓勵鄉親踴躍參與藝文及社區服務活動，「讓生活更有趣、身心更健康，也能讓社區更加溫暖有愛。」