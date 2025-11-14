（有影片）／問鼎彰化縣百里侯 全台最大廟公邱建富發表宗教文化政策

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】今（14）日是農曆9月25日，也是三山國王之一「獨山國王」聖誕。民進黨彰化縣長參選人邱建富一早帶著團隊前往埔鹽大安宮上香祝壽，並在現場宣布一項重大文化願景，要讓「彰化縣三山國王客底文化節」登錄為縣級無形文化資產，結合宗教、文化與觀光，打造彰化專屬的宗教文化品牌。

「獨山國王」聖誕，民進黨彰化縣長參選人邱建富前往埔鹽大安宮上香祝壽，並宣布將推動「彰化縣三山國王客底文化節」登錄為縣級無形文化資產。（記者陳雅芳攝）

邱建富表示，宗教信仰是地方居民的精神寄託，也是文化傳承的重要力量。他回憶自己長期參與宗教事務，擔任過南瑤宮等十五間宮廟管理人，累積了豐富的民間信仰經驗，也因此獲民進黨延攬擔任宗教委員會總召。「今天來上香，不只是祝壽，也是向地方文化致敬。」他強調。

根據調查，彰化的三山國王信仰遍布全縣，不僅歷史深遠，密度更是全台之冠，主祀廟宇多達33間，另有至少25間廟宇配祀，共奉祀117尊神像。邱建富說，這樣的規模反映當年客家族群在彰化落地生根，也展現福佬與客家文化長期交流、融合的地方特色。

邱建富提出，若有機會執掌縣政，他將推動「宗教文化振興計畫」，以三山國王信仰為核心，串起全縣宗教文化資源，打造一張屬於彰化的「宗教文化地圖」。未來將與客家委員會合作，推動「客底文化保存與創生」，協助廟方整理文史、蒐集耆老口述資料、培育導覽解說人才，甚至舉辦文化講座和體驗活動，讓珍貴的信仰文化不只被保存，更能活起來、走出去。

在活動推動方向上，他構思中的「彰化縣三山國王客底文化節」不只是宗教慶典，而是大型城市活動。從遶境、藝文演出，到客庄美食市集、論壇講座，一應俱全，要打造一年一度的彰化信仰嘉年華。「宗教觀光不是只有拜拜，而是一種文化旅行。」邱建富說，這樣的活動不但能凝聚地方，還能帶動觀光、餐飲和旅宿產業，形成文化與經濟雙贏。

他指出，彰化的多元族群文化一直是地方的軟實力，而縣府應扮演重要的整合者，把宗教信仰、客家文化和地方創生結合起來，形成獨具特色的文化軸線。「三山國王象徵守護、團結與包容，這也是彰化最珍貴的精神。」