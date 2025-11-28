（有影片）／「啤酒米」是什麼？埤頭鄉農會主打的九號米

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為推廣在地優質稻米與永續關懷理念，埤頭鄉農會今（28）日，舉辦「2025埤頭好米讚．幸福綠照站產業創新推廣活動」，現場提供多樣米製美食免費品嘗，並展現農會推動長者健康照顧的成果。

農會總幹事王宋民表示，活動所使用的稻米都是他們的招牌「埤九米」，用的是台梗九號米，契作面積已經有50公頃，每一粒都晶瑩飽滿、香Q又好吃，冷掉也好吃，炒飯、御飯糰、日式料理通通適合。

不少人好奇「啤酒米」是什麼？王宋民笑說，這名字常被搞錯，以為是用啤酒釀的米，其實只是「埤九米」的簡稱，取自埤頭好水好土壤種出的台梗九號米，純粹是本地好米的品牌名稱。埤頭全鄉有2,000公頃稻田，占耕地八成，有「稻米之鄉」美名，農會也用產銷履歷透明契作，每粒米都有「身分證」，品質看得見。

埤頭農會舉辦「2025好米讚」，香Q米製美食免費品嘗，也舉辦稻米達人比賽頒獎，行銷只有埤頭農會「九號米」才貨真名實。（記者陳雅芳攝）

現場還舉辦稻米達人比賽頒獎，表揚努力提升種植技術、提高稻米品質的農民，順便讓大家看看埤頭米的好口感，也提升農民收入。王宋民說，每年辦比賽，就是希望大家都能吃到好米，也打造優質品牌。

除了米食推廣，農會的綠色照顧站也吸引目光。照顧站課程以「綠環境、綠生活、綠飲食、綠療癒」為核心，結合青農農耕體驗、家政料理教學及中醫、營養知識，讓長者在互動學習中兼顧身心健康。供餐方面使用農會產銷履歷9號米搭配紫黑米、糙米及在地蔬菜，少油清爽、色彩繽紛，並搭配肌力訓練，有助提升長者生活品質。

今年更榮獲第四屆十大綠色照顧優良典範「綠色健康楷模獎」，展現農會在高齡照顧、社區互助與健康促進的成果。

平日裡，綠色照顧站透過共餐、農園耕作、手作體驗及健康教育，讓長者在熟悉田園中獲得身心靈照顧，落實「讓長輩留在家鄉、樂在農村」的理念，也將永續關懷與地方農產推廣結合，成為社區亮眼典範。