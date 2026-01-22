（有影片）／回顧兩年扶幼歷程 辜福榮：用行動陪孩子走過困境

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／專訪】「這兩年，是我人生中非常珍貴的一段旅程。」彰化家扶扶幼委員會主委辜福榮，在任期即將屆滿之際，接受【觀傳媒】專訪，回顧自2024年1月接任主委以來的點滴。從募款奔走、深入偏鄉關懷弱勢家庭，到陪伴孩子安心就學，他用實際行動詮釋「傳承愛心、點亮希望」的信念。

從募款奔走到深入家庭，辜福榮擔任彰化家扶扶幼主委兩年間，親身投入弱勢兒少關懷，為孩子撐起一條通往未來的路。（記者陳雅芳攝）

辜福榮2017年加入彰化家扶扶幼委員會，兩年前在全體委員推舉下接任主委一職。他坦言，接任之初正值大環境景氣波動，社福募款壓力不小，「但我一直相信，彰化人的善念不會缺席，只要我們願意走出去，孩子就不會被遺忘。」

廣告 廣告

他形容主委一職不是光環，而是一份責任，「看到孩子，就會提醒自己，不能停下來。」談到對家扶孩子的期許，辜福榮語氣堅定。他說，自己最在意的，是孩子不要因家庭經濟而中斷學習。「讀書，是孩子脫貧最重要的路。」因此，他經常主動關心家扶學子的就學狀況，希望讓孩子心無旁騖地追逐夢想。

從募款奔走到深入家庭，辜福榮擔任彰化家扶扶幼主委兩年間，親身投入弱勢兒少關懷，為孩子撐起一條通往未來的路。（記者陳雅芳攝）

這樣的信念，也成為他推動扶幼經費募集與青少才藝培育計畫的重要動力。回顧兩年任期，辜福榮最難忘的，是一次中秋節前夕的大城鄉慰問行程。他帶領委員探訪一戶越南新住民單親家庭，母親獨自撫養兩名年幼孩子，靠撿拾雞蛋維生，一籃僅20元收入。

「那是一間不到10坪的老舊三合院空間，地磚破裂，孩子常被割傷。」辜福榮回憶，當下心裡滿是不捨，隨即承諾協助修繕房屋。後續媒合廠商、添購家具與家電，再度造訪時，看見母子三人終於有安全、完整的生活空間，「那次媽媽流下的，是開心的眼淚。」

從募款奔走到深入家庭，辜福榮擔任彰化家扶扶幼主委兩年間，親身投入弱勢兒少關懷，為孩子撐起一條通往未來的路。（記者陳雅芳攝）

彰化家扶主任王震光也提到，辜福榮長年力挺家扶，早在2016年即協助媒合彰師大寶山校區，作為寒冬送暖耶誕園遊會場地，至今已持續超過10年。王震光說，辜主委與夫人吳如錦總是親力親為參與扶幼活動，更善用企業界影響力媒合資源，「他常笑說自己是家扶的超級推銷員，推銷的不是產品，而是對孩子的關懷與責任。」

談到卸任，辜福榮感性表示，這兩年主委經驗，是人生中最寶貴的一課，「感謝每一位委員、家扶同工的付出，讓我有機會和大家一起為孩子努力。」

從募款奔走到深入家庭，辜福榮擔任彰化家扶扶幼主委兩年間，親身投入弱勢兒少關懷，為孩子撐起一條通往未來的路。（記者陳雅芳攝）

彰化家扶也呼籲社會大眾持續支持「無窮世代～傳愛過好年」募款行動，讓愛不中斷，陪伴超過3,000名受助兒少穩定成長。捐款專線04-7569336，郵局劃撥帳號00271389。