（有影片）／國內外夥伴齊聚派對 醫美品牌啟動國際布局

(中都新聞)【記者蔡蕎如/台中報導】國際連鎖醫美集團在歲末年終之際，盛大舉辦年度聖誕派對，邀集來自全台與海外的事業夥伴齊聚一堂，日本RBL沙龍創辦人羅蘭，也特別來台共襄盛舉。派對上不僅一同回顧品牌在國內的成長成果，集團也宣布將於明年三月舉辦日本遊學團，帶領事業夥伴實地體驗日本服務精神，並同步持續深耕日本與東南亞市場，邁向新階段的國際布局。

在海內外有超過百家分店的國際連鎖醫美集團，為感謝事業夥伴的支持，這天在台中盛大舉辦聖誕派對，今年與集團正式合作的日本沙龍品牌創辦人羅蘭，也特別來台共襄盛舉，場面嗨到最高點。

羅蘭的自有品牌在日本目前有150家分店，今年與醫美集團強強聯手，要在台灣展開連鎖佈局，而集團不僅將旗下品牌引進到日本，更要持續拓展事業版圖。

集團除了專注提供消費者全身皮膚管理技術一條龍服務，更以系統化培訓與穩健的展店策略，讓品牌能夠從台灣出發，穩健走向國際市場。