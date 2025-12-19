（有影片）／國內首例民營電廠自建LNG接收站 麥寮電廠邁向煤轉氣 拚2029商轉

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】台塑石化公司配合政府能源轉型政策，投資逾新台幣1,300億元，推動雲林麥寮六輕汽電廠由燃煤全面轉型為天然氣發電。包括燃氣複循環發電機組、液化天然氣接收站及南公用碼頭等三大工程，19日舉行聯合動土典禮，象徵麥寮電廠邁入低碳、穩定供電的新里程碑。

董事長曹明主持，台電董事長曾文生、縣長張麗善、縣議長黃凱及多位地方民意代表出席，共同祈求工程順利推進。（圖／記者蘇榮泉攝）

動土典禮於上午9時30分在液化天然氣接收站預定地舉行，由台塑石化董事長曹明主持，台電董事長曾文生、雲林縣長張麗善、雲林縣議長黃凱及多位地方民意代表出席，共同祈求工程順利推進。台塑石化表示，將以最高工安與工程品質標準執行，確保工程如期如質完成，為全台供電穩定貢獻力量。

董事長曹明強調說煤轉氣後，空氣污染物可大幅降低，碳排放量預估減少約6成，兼顧供電穩定、環保與產業發展。（圖／記者蘇榮泉攝）

台塑石化指出，麥寮汽電廠原有3組燃煤機組，已有2組停運，最後1組將於今年底除役，全面配合能源政策轉為天然氣發電。新建燃氣複循環發電廠基地面積約37公頃，規劃設置2部各120萬瓩燃氣機組；液化天然氣接收站同樣占地約37公頃，第一期將興建2座16萬公秉儲槽及相關氣化設施；南公用碼頭開發面積約45公頃，可停靠26萬公秉等級液化天然氣船舶，並以管線將天然氣輸送至接收站儲存。

台塑石化董事長曹明主持，台電董事長曾文生、雲林縣長張麗善、雲林縣議長黃凱及多位地方民意代表出席。（圖／記者蘇榮泉攝）

台塑石化表示，接收站、儲槽與碼頭工程已正式動土，燃氣機組預計於明年3月開工，目標在2029年12月31日前完成商轉，並接受台電調度供電。兩部新機組商轉後，年發電量可達140至160億度電，約占全國發電量5%，將成為支撐未來用電成長的重要電源。

縣長張麗善指出，南公用碼頭不僅支援能源設施運作，也可望成為帶動區域物流、出口鏈結及產業升級的重要基礎建設。（圖／記者蘇榮泉攝）

董事長曹明指出，隨著AI、資料運算中心、半導體與伺服器等產業快速發展，用電需求持續攀升，天然氣發電具備穩定、效率高的優勢，是現階段重要的供電選項。煤轉氣後，空氣污染物可大幅降低，碳排放量預估減少約6成，兼顧供電穩定、環保與產業發展。

南公用碼頭開發面積約45公頃，可停靠26萬公秉等級液化天然氣船舶，並以管線將天然氣輸送至接收站儲存。（圖／記者蘇榮泉攝）

台電董事長曾文生表示，這是國內首例由民營電廠自行興建液化天然氣接收站，不必仰賴中油供氣體系，對台灣能源結構與供電安全具有指標性意義。麥寮燃煤機組供電合約將於年底到期，屆時即停止運轉，落實能源轉型承諾。

新建燃氣複循環發電廠基地面積約37公頃，規劃設置2部各120萬瓩燃氣機組。（圖／記者蘇榮泉攝）

雲林縣長張麗善指出，南公用碼頭不僅支援能源設施運作，也可望成為帶動區域物流、出口鏈結及產業升級的重要基礎建設，進一步提升地方經濟發展與國際競爭力。

液化天然氣接收站同樣占地約37公頃，第一期將興建2座16萬公秉儲槽及相關氣化設施。（圖／記者蘇榮泉攝）

台塑石化強調，本案已於2023年4月取得環評核准，並於2025年5月得標台電燃氣機組電力採購案，預計2029年底完成商轉。未來將持續配合國家能源政策，推動低碳發電與穩定供電，支撐台灣產業長期發展。

