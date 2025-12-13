（有影片）／國產蔬果多元行銷進怡心園 名廚示範甘藍料理推廣在地鮮味

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為讓更多消費者認識並喜愛國產當季蔬果，並將其自然融入日常飲食，農業部農糧署中區分署輔導保證責任中華民國果菜合作社聯合社，今（13）日於彰化縣田尾鄉怡心園舉辦「國產蔬果多元行銷活動」，現場結合料理示範、農產展售與食農教育元素，吸引不少民眾攜家帶眷參與。

推廣國產當季蔬果，農糧署中區分署舉辦「國產蔬果多元行銷活動」，邀請名廚現場示範料理，帶民眾認識甘藍等冬季盛產蔬果。（記者陳雅芳攝）

活動亮點之一，是邀請響海鮮行政主廚關保祐現場示範臺式泡菜等多道甘藍創意料理，透過簡單料理手法，展現國產甘藍爽脆、清甜的特色，讓民眾了解當季蔬菜不僅新鮮，也能輕鬆變化出多樣家常菜色，現場香氣四溢、詢問不斷。

中華民國果菜合作社聯合社總經理林小萍表示，隨著時序進入初冬，氣候轉涼，正是國產蔬果風味最為集中的季節，包括蘿蔔、甘藍、茼蒿、大白菜、菠菜等蔬菜，以及柳丁、椪柑等柑橘類水果皆進入盛產期，不僅口感鮮甜，營養價值也相當豐富。

林小萍進一步指出，國產甘藍近年種植面積約8,200公頃，主要產區分布在雲林、彰化、嘉義及臺南等地。臺灣秋冬季節涼爽、日夜溫差適中，非常適合甘藍生長，每年11月至翌年2月為盛產季，正好搭配冬季鍋物、熱炒及家常料理，是消費者餐桌上的人氣蔬菜。

在水果方面，林小萍表示，冬季果品以柳丁、椪柑等柑橘類為主，產地多集中於臺中、雲林地區。柑橘果實粒粒飽滿、多汁清香，富含維他命C、D及多種礦物質，不僅有助於補充營養，也相對耐儲放，無論自用或作為年節伴手禮都相當適合，象徵滿滿「好柑情」。

此次國產蔬果多元行銷活動除邀請主廚進行甘藍創意料理示範外，也結合中部地區在地農友設攤展售，提供產地直送的新鮮蔬果，讓消費者能直接與農友交流，了解栽種過程與食用方式，強化對國產蔬果安全與品質的信心。

果菜合作社聯合社也呼籲，民眾在日常生活中多選購國產當季蔬果，不僅能吃得健康、補充營養，也能以實際行動支持臺灣農業，共同把握這一季最鮮甜、最安心的在地好滋味。