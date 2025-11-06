（有影片）／國際獅子會300E-1區攜手北港警走入校園 深化青少年反毒防詐意識

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為深化校園防毒、防詐意識，國際獅子會300E-1區第四分區聯合五分會於6日在雲林縣水林鄉水燦林國小與水林國中聯合舉辦「青少年反毒反詐騙校園宣導活動」，特別邀請雲林縣警察局北港分局偵查隊隊長蒞校進行專題講座，兩校共計179位學生共同參與，以多元互動方式推廣正確的防毒、防詐觀念。現場共有近百位獅友熱情出席，展現獅子會對社區教育與青少年保護的重視。

國際獅子會300E-1區攜手北港警走入校園，深化青少年反毒防詐意識。雲林縣社會處處長林文志致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

國際獅子會300E1區總監黃裕洲表示，獅子會一直秉持「服務人群、關懷社區」的精神，本次活動正呼應「落實社區服務」的理念。未來獅子會將持續結合教育、警政與民間力量，共同打造安全、健康、無毒無詐的校園環境，讓愛與守護持續傳遞。

國際獅子會300E-1區第四分區主席郭惠蘭表示，活動發想源於對偏鄉教育的關懷。偏鄉地區因資訊較不普及，青少年更容易受到毒品與詐騙侵害，因此希望藉由獅子會與警政單位攜手走入校園，讓防毒、防詐觀念向下扎根，幫助學童建立自我保護意識，守護自己與家人。

國際獅子會300E-1區攜手北港警走入校園，深化青少年反毒防詐意識。第四分區主席郭惠蘭致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

北港警分局偵查隊隊長廖祥凱透過PPT簡報、影片播放及有獎徵答與學生熱烈互動，生動講解毒品的危害與詐騙陷阱，讓學童在輕鬆氣氛中學習防範知識，展現拒毒防詐的決心，活動氣氛熱烈、教育意義深遠。

國際獅子會300E-1區攜手北港警走入校園，深化青少年反毒防詐意識。北港警分局偵查隊隊長廖祥凱透過PPT簡報、影片播放及有獎徵答與學生熱烈互動。（圖／記者洪佳伶攝）

活動現場貴賓雲集，包括雲林縣社會處長林文志、水林鄉鄉長張東凱、水林鄉代表會主席周聯聰、長髮公主李慧蓮董事長…等，及國際獅子會300E1區總監黃裕州、祕書長鄭女勤所帶領的服務團隊，及二專區主席林振順、反毒反詐騙委員會主席傅有銅、青少年委員會主席許嘉峯、北港獅子會會長廖建榮、北英獅子會會長林怡君、口湖獅子會會長洪靜慧、水林獅子會會長李炳賢、福爾摩沙長照芳療獅子會會長呂采霞等人，皆親臨現場共同為青少年加油打氣！

第四分區主席郭惠蘭特別感謝水林國中陳勝雄校長與水燦林國小楊宗敏校長熱情提供場地與協助，結合兩校師生參與共同宣導，使活動順利圓滿；並感謝各分會熱心支持，共同推動校園防毒反詐教育，為社區注入正向力量！

頒感謝狀。(左起)國際獅子會300E1區總監黃裕洲、水林國中陳勝雄校長、第四分區主席郭惠蘭。（圖／記者洪佳伶攝）

有獎徵答與學生熱烈互動。反毒反詐騙委員會主席傅有銅頒獎。（圖／記者洪佳伶攝）